北市高總價難賣？　業者點出關鍵原因

▲鄉林建設董事長賴正鎰認為，受政策影響，建商只能續推小宅。（圖／鏡週刊提供）

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看好市場游資多可帶動房市後勢的萬群地產董事長、不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成明確指出，「現在房市可說走向多頭，什麼產品都賣得好，除了豪宅以外，且全台灣都很好，除了台北市！」

「台北市」、「高總價豪宅」成了這波看多者心中難賣的代名詞，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為關鍵原因有二，一是北市房價高漲至遇到銷售瓶頸，二是所有政策都在打擊高總價豪宅，光是豪宅限貸令，買豪宅得先拿出6成自備款，更不用談《平均地權條例》新制的私法人購屋許可制、換屋族限貸令等。

加上財政部日前發布「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，降低豪宅認定標準，擴大課稅對象，也傳央行正在評估是否跟進。鄉林建設董事長賴正鎰就痛批，若財政部與央行接連下修豪宅標準，不僅加稅墊高成本，將來建商為了讓換房者買得起房並順利貸款，只能推更小坪數房子。

台灣房屋就曾統計，全台住宅面積較10年前縮水11.18坪，北市每成交4戶就有1戶是15坪以下的小宅。而本刊委請591房屋交易網針對新建案進行統計發現，目前六都在線銷售建案，扣除推案戶數過低的行政區後，六都整體待售率以台北市最高，達46％，新北市待售率約30％，桃園市待售率約32％，台中市約36％，台南市待售率40％，高雄市待售率約43％。

591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯分析，雖然大選等利空出盡，但在高房價、政策打炒房等隱憂浮現下，新案買氣並未如預期般遍地開花，反而是偏向個案表現，尤其是低總價、小坪數等產品更是相對吃香。

以待售戶數最多的新北市來看，雖然推案水位高，但受惠北市買盤外溢及價格等優勢下，整體待售率3成卻是六都優等生。若以待售率低最低的新店、新莊及林口等地來看，其共同特色就是買盤旺盛且房價符合區段身價。

以新店區為例，當地發展已久，擁有七張、大坪林等多個成熟生活圈，近年又有央北重劃區、安坑輕軌等議題，新案選擇極多，可滿足首購、換屋等各種客群，因此即便整體供給戶數突破5千戶並不算低，但賣壓卻僅存985戶，待售率僅19%。

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