想在家運動！他問「該買健身器材嗎？」　過來人搖頭：變大型衣架

▲原PO想在家運動減肥。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者郭卉寧／綜合報導

有些人為了維持運動習慣，會在家中放置健身器材。有一名網友表示，年後體重上升不少，而燃起去健身房運動的念頭，但因下班後沒時間等原因，讓他考慮是否購入健身器材，直接在家運動就好。對此，不少過來人狂勸他別買，「我房間有台健身車，正被當成掛衣服的使用中！」

原PO在PTT以「會想在家放健身器材嗎」為題發文指出，過年在家胖了2公斤左右，因此燃起去健身房運動的念頭，但想到去健身房的交通不太方便，以及下班又沒時間等緣故，「在想是不是在家放點健身器材就好？拉力帶、啞鈴什麼的，總不可能弄個大器材在家吧？大家會想買嗎？」

貼文發出後引起討論，許多網友都表示，家裡的健身器材都淪為巨型衣架，「你在說大型衣架嗎」、「拿來掛衣服很好用」、「不會，只會當衣架或佔地的」、「以前有台跑步機，後來被家裡人嫌佔位，拿去廢鐵回收了，現在我房間有台健身車，正被當成掛衣服的使用中」、「沒有天天用，室內空間不大的話，你還是算了吧」。

另外，也有人推薦其他體積較小且實用的健身器材，「可以跳繩」、「單槓、啞鈴、壺鈴都很實用」、「買瑜珈墊，可以做一些伸展訓練」、「拉力帶、瑜珈墊都不錯」、「深蹲和捲腹很簡單，加上無糖咖啡和開水」、「控制飲食就會瘦了，但你要體態好看一樣要靠運動，在家可以做的很多啊」。