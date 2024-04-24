北漂情侶想落地生根！每週看房驚揭「恐怖現況」急了…內行給建議

▲高房價讓許多年輕族群下不了手買房。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

圖文／CTWANT

台灣房價居高不下，許多年輕族群買房難如登天。1名北漂族透露，自己和女友都是南部人，目前2人資產加起來約有600萬元，最近有了買房的打算，近幾週很積極地看房，感受到房價似乎「每週都在調高」，讓他們非常心急，目前考慮桃園龜山A7重劃區、汐止基隆、鶯歌、淡水等地區，卻不知道該如何選擇，決定發文請教網友意見。

一名男網友在PTT home-sale板以「北漂族無後援雙薪約180的最後防線」為題發文，「想問問各位北漂族們，最後都怎麼選擇在北部落地生根？」表示自己年薪約120萬，目前資產約400萬，未來可能去內湖工作；女友年收入約60萬元，資產大概有200萬元左右，現在在信義區工作，因為2人老家都在南部，最近有了買房打算，所以近幾週都在積極地看房。

男網友提到，他感覺房價似乎每週都在調高，「想問這樣的條件下各位會怎麼下決定？1.乖乖買A7，40以內，1300左右就衝了吧，通勤就一小時多。2.汐止基隆？完全不熟，大家都說氣候可怕。3.鶯歌？有點吸引人，因為三鶯線加覺得環境好像偏南部很舒服。4.淡水，信義區工作還不用轉，內湖就辛苦了。5.不要買電梯大樓了，老公寓3樓整理後就進去住。6.找個機會回南部吧」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「不要汐止，你受不了偉大的航道的氣候」、「雖然我平常都推人買A7，但A7是到不了內湖的。受得了基隆天氣的話可以買那邊」、「直接買內湖也是個選項」、「選項五，找個有學區的老公寓，就算有小孩也可有捷運，有學區，至少不用擔心跌價」、「你這預算明明就可以買汐止，之後汐東線連起來通勤更方便，還可以享受增值紅利」。

也有人建議「沒地緣關係就選離工作地近的，距離不要折中，最好是離穩定的那方近一點」、「老公寓，北部的氣候通勤很痛苦，內湖公寓也沒很貴，兩個人一定可以負擔，汐止的交通你騎車開車幾次就知道了」、「信義內湖…你看起來只有汐止的選項（新北），市區我建議直接內湖吧..兩人老公寓不太挑沒問題的」。

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