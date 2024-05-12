想改做地板「踢腳板怎處理」？　網看1關鍵：不要動最好

▲房子若是租的，你會想改造嗎？（示意圖／CFP）

記者李芷萱／綜合報導

許多租屋族會將住處改造成自己喜歡的樣子，但若沒經過房東同意，小心退租時可能會有爭議。日前有民眾表示，想把住處的地板稍微改裝，但不知道踢腳板的部分該怎麼處理，一票網友看見他是租屋族，紛紛勸不要衝動，「不要動就是最好的處理」、「租的地方簡單乾淨就好了」。

原PO在《裝潢DIY研究室》放上租屋處的磨石子地板照片，表示想把地板改裝成卡扣式木地板，不知道要怎麼處理踢腳板的部分？對此有人建議，可以直接上油漆，或是用貼的，退租後可以直接拆掉，不過提醒原PO，「先詢問房東吧，不然到時弄了退租要復原」、「房東如果可以接受，就全部刷白」。

▲原PO住處地板是磨石子地板。（圖／翻攝自裝潢DIY研究室）

不過絕大多數網友指出，原PO的房子既然是租的，那不要做任何改裝是唯一的答案，「租的地方簡單乾淨就好了」、「當作沒看到，租的沒有你的事」、「不要動就是最好的處理」、「不是自己的房子建議不要花錢想要去弄的多好，用得再好搬家也帶不走」、「我覺得有多的預算可以買品質比較好的傢俱和家電，至少退租可以帶走」、「存錢以後整修自己房子比較實在」。