台中冒一堆低總價老屋　「每間都好甜」他看傻：洗牌中？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近一名台中網友納悶表示，他的臉書有大量老屋賣房文，各種低總價產品都有，從300～500萬的套房、500萬的40年華廈、600萬的公寓，還有好地段的30年電梯大樓開價800萬，「奇怪，去年沒那麼多低總啊！怎麼每間看起來都好甜？」話題引發討論。

這位網友在PTT的home-sale板發文，「FB 大量老屋賣房文」，說他最近滑臉書社團，發現有很多台中人丟出低總價產品，「300萬套房、500萬大套、500萬40年華廈、600萬公寓、800萬30年電梯大樓2房車（好地段）、800萬30年3房平車含裝潢（市郊）、1200萬30年4房平車。」

他不禁直呼很奇怪，因為去年感覺沒看到這麼多低總價物件，「怎麼每間看起來都好甜？是不是舊換新洗牌中？反而5-15年屋很少看到。」也在留言處透露，他有打去幾間詢問，「表示大多是換屋升級或退休。」

貼文引發討論，「使照完工量一直在高檔，其中一定有人是舊換新的，交屋後把舊屋丟出來很正常」、「中古屋一直以來都很多」、「人手一套預售屋，老屋沒人要了」、「台中中古屋蠻便宜的耶！跟嘉義這邊差不多。」

其中，就有人表示，「台中新興重劃區飆很快，不要說老屋，甚至連有些市中心品牌建商低屋齡的物件都來不及跟上」、「是舊屋來不及跟上，還是新屋價格乖離過大，要想清楚」、「一兩年前很多套房才開200多賣100-200，現在都開300多賣300整附近。」