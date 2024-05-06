小情侶吵到半夜！她「找房東」卻沒用：怎麼讓他們安靜

▲鄰居吵鬧，總讓人感到困擾。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不論買房還是租屋，最怕遇到吵鬧的鄰居，要是房屋隔音差，就算回到了家，也難以好好休息。近日就有女網友發文表示，住在她隔壁的情侶常吵到半夜，即便她尋求房東協助也無果，有什麼方法可以解決？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「租屋隔音」為標題發文，提到住她隔壁的情侶時常吵架吵到半夜，即便她已經戴上耳塞，依舊能聽見兩人的吵鬧聲。由於情侶的聲音已經影響到她，所以她也有尋求房東協助，無奈卻沒什麼用。

原PO透露，因為這兩人的關係，她現在已經在找新的租屋處了，不過在搬離之前，大家能否提供什麼好方法，好讓這對情侶安靜一點？

▲原PO實在不堪其擾，已經在找新的租屋處了。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出，也有網友無奈表示，「哭啊，我剛好像聽到隔壁在打X，有床在晃動的聲音，有叫聲，還有事後在洗澡，2點多還有人在講電話」、「有一樣困擾」。

還有網友則建議，「寫紙條貼他們門口跟他們說，或者直接敲門請他們降低音量」、「隔音不好真的要搬出去，我朋友大二時的住處隔音也超差，隔壁敲鍵盤一清二楚，搞到精神狀態很差，就先去住朋友家一段時間，找到房子再搬出去」。