40年公寓能買嗎？　內行曝「地段」是關鍵：沒電梯別選高樓層

▲原PO正考慮是否入手屋齡40年的公寓，但因為種種原因讓他卻步。（示意圖／PAKUTASO）

文／CTWANT

買房堪稱人生中1項重大投資，因此有網友也考慮到預算問題，打算入手一間40年的老公寓，但他又擔心以後要換屋不好脫手，因此到臉書社團徵求網友的意見，大多數人認為雖然老屋狀況多，不過還是要看地點，還有結構穩不穩固，此外也有內行人建議，老公寓通常都沒有電梯，所以別買4、5樓，否則會更不好脫手。

一名網友前天（23日）在臉書社團《買房知識家 A你的Q》發文指出，目前正在考慮一間40年老公寓，但不會住一輩子，預計住10至20年就會再換屋，但因此怕到時候屋齡已經50、60年不好脫手，另外也擔心房子太老，屋況會比較差，但想買新的又買不起，坪數也小，因此他求助「公寓屋齡40年能買嗎？可以分享優缺點嗎？」

貼文曝光後也引發網友熱議，「你去看華廈中古就好了啊，何必買40年以上房子，水電都是問題」、「40年要考慮的還有管路和鄰居！」「你都說屋齡5、60年不好脫手，我是不會想買40年以上的房子」、「40年的公寓樓高都很矮，管線又那麼舊，這種房子完全不敢住」、「老公寓不要買4樓、5樓，未來肯定不好脫手」、「老公寓就怕地基不穩，若大地震被震倒。」

不過也有網友認為，「如果不是強震帶不用太擔心地震問題」、「可以買，但前提是精華地段」、「房子好不好賣第一是看地點」、「剛買一間49年的房子給岳母住，結構沒問題、地點好，為什麼不能買？」「若是台北市蛋黃區的房子應該還是很可以。」

更有內行人表示，「台北市蛋黃區40年舊公寓每坪近百萬，還是很搶手，地點最重要」、「管線重拉，如果狀況不會太差其實可以住的」、「看地點和好不好出租，一定要有土地持分，我買過43年以上有裝潢的房子，銀行有貸成功。公設低，而且還有電梯（後來裝的），管理費400元為電梯維護費和公共空間清潔費，自住或出租投報都不錯，不知道能住幾年就是了。」

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