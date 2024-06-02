最後變雜物堆...他好奇「餐桌是必需品嗎？」　網點頭：吃飯不會累

▲你認為餐桌是家中的必需品嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者郭卉寧／綜合報導

你習慣在餐桌上吃飯嗎？就有一名男網友指出，看到很多人家中雖然有餐桌，但最後使用率極低，幾乎都變成堆放雜物的地方，因此好奇發問：「餐桌真的是必需嗎？」對此，意見分為兩派，但有不少人認為在餐桌吃飯比較舒適。

原PO在Dcard發文表示，自己是習慣在客廳看電視吃飯的類型，因為公寓住宅的廚房空間其實不大，而透天的廚房雖然很大，但有不少家庭的餐桌到最後都變成雜物堆，因此，他好奇多數人是否會認為家中一定要有餐桌，「在看房的各位，是否真的覺得餐桌是屬於必需品呢？」

貼文曝光後，不少網友紛紛表示，家中只有茶几而沒有餐桌，「在家都是吃飯配電視，從沒在餐桌吃」、「我們家沒裝欸，就直接拿客廳茶几吃飯」、「現在有茶几可以變身變餐桌的」、「這完全是看家庭成員，人少又沒小孩可能不需要」、「不需要，但我預售屋有預留中島線路，偶爾也可以坐在那邊發呆看書喝咖啡」、「小坪數省空間，我家是開放廚房+小中島沒餐桌，中島兼作煮飯備料區+餐桌的用途」。

不過，也有人看法相反，認為在餐桌吃飯比較舒服，「餐桌吃飯才不會累」、「我們家不一定要茶几，但要餐桌」、「茶几要彎腰吃，很累」、「我覺得需要耶，吃飯就好好吃飯跟另一半交流」、「我家是沙發前面有餐桌，以前用茶几，但就算有小椅子腰還是不舒服」、「家裡都坐沙發用茶几吃飯，長期下來覺得腰不太舒服，未來買房子會優先規劃餐桌」。