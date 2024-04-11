60米市政路　七期商業核心的新軸線

▲以台灣大道為主軸的商圈已成熟，60米寬市政大道開始聚集不同風貌。（圖／業者提供）



記者陳筱惠／台中報導

說到台中知名度最高的地點莫過於七期，1970年代台中市的發展核心逐漸自火車站西移，進入21世紀後成為台中市的中心商業區，在此地匯集百貨、金融、商業、藝文等重要地標，隨著七期發展30年，以台灣大道為主軸的商圈已成熟，下一步漸漸往南移轉到60米寬的市政路，因為以下各項精華優勢，讓市政路呈現多樣化的全新風貌。

▲百貨商圈「新光三越」、「台中大遠百」、「老虎城」，商辦大樓林立，串起七期商業新地位 。（圖／資料照）

首先，漫步七期市政路上，日常享受鍍金生活，不僅有百貨商圈「新光三越」、「台中大遠百」、「老虎城」，商辦大樓林立，串起七期商業新地位，再到奠定七期藝文中心的「臺中國家歌劇院」，沿途生活機能、商業匯聚、頂尖藝文殿堂應有盡有。

▲七期擁有的綿延綠帶被稱比肩國際的「國王十字軸線」 。（圖／業者提供）

再者，七期不僅擁有上述都會區的繁華，最難能可貴的是七期還擁有從惠來路開始的夏綠地公園，一路延伸至文心路的新市政公園、再轉個彎到市政路的公一之三公園，綿延綠帶被稱比肩國際的「國王十字軸線」。

▲台中商銀在市政大道上投資百億元興建「台中之鑽」，正式啟動七期雙核心效應 。（圖／資料照）

然而，七期雙核心發展約略在2013年，市政路當時就吸引首家入駐台中的星級國際酒店「日月千禧」悄悄揭開序幕，到了2018年時，台中商銀在市政大道上投資百億元興建「台中之鑽」時，正式將雙核心啟動，「台中之鑽」預計2025年完工落成，除了總部大樓外，也預計進駐高檔星級飯店，而台灣大道與市政路的共伴效應的起點就在2025年。

▲市政路上「誠品生活480」以「一座跨界創作的城市生活美學館」為定位。（圖／資料照）

位於市政路上近日才開幕的「誠品生活480」開幕，以「一座跨界創作的城市生活美學館」為定位，匯聚生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等豐富內容，不僅加了生活元素，也增添市政大道的含金量。

在購屋族中討論熱度高的興富發集團＋齊裕營造預售新案「雲頂」，逾千坪基地座落市政路、惠文路、政和路，不但擁有七期罕見三面臨路角地優勢，直面市議會、公一之三公園綠意、60米寬市政大道，以及七期頂尖的惠文明星學區。

「雲頂」坪數規劃23~37坪，以2~3房，36層地標小豪宅之姿，切進過去動輒百坪豪宅的市政大道，也因此更擁有總價優勢，降低入主七期的置產門檻，以低自備款入手蛋黃精華區，在追求保值性的同時，更蘊含了增值潛力。

▲長期看好七期建商在市政路、惠文路、政和路口三面臨路的精華角地將推出36層小豪宅「雲頂」。（圖／資料照）

興富發集團＋齊裕營造不僅提供購屋族具優勢的地段環境、三面臨路基地，「雲頂」在七期市議會旁，除位於燙金地段外，其中訂金到開工自備88萬元起的優惠付款方案，也成為幫助購屋族輕鬆入手七期的機會。

「雲頂」基本資料

住宅規劃：2~3房（3樓辦公室，4-36樓住家）

洽詢電話：04-2252-7555

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