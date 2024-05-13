大學生退租「被扣3.6萬押金」一狀告上法院　屋主倒貼賠錢

▲兩名大學生因屋主扣除押金一事找上律師覃祖斌，覃祖斌答應為兩名學生提供無償服務。（圖／視覺中國）



記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞2名大學生在外租屋，卻沒想到退租之後，屋主宣稱屋內多樣東西需要維修，堅持扣除5000令吉押金（約新台幣3.6萬元）。但兩人認為入住期間並未損壞屋內任何東西，找律師幫忙一狀告上法院，最終屋主選擇賠償7000令吉並庭外和解，大學生不只拿回自己的錢，還獲得賠償金。

星洲網報導，這兩名大學生因為屋主扣除押金一事找上律師覃祖斌幫忙，當時兩人正準備退租。覃祖斌透露，屋主起初宣稱飯廳桌椅損壞要求學生賠償，學生雖然沒有損壞物品，但願意負責答應賠償，怎知這卻是屋主獅子大開口的開端。

當兩名學生搬離租屋處並向屋主索討押金時，屋主此時才稱屋內有許多地方需要維修，像是冷氣、燈泡更換、重新油漆、補天花板、清潔費用等，所以押金會扣除這些費用。結果屋主把6000令吉的押金扣到只剩下1000多令吉，且不聽學生解釋，堅持要扣錢，最終還不理學生打算不了了之。

▲學生退租後，屋主宣稱屋內多樣東西需要維修，堅持扣除5000令吉押金（約新台幣3.6萬元）。（圖／視覺中國）



兩名學生隨後找上律師覃祖斌，覃祖斌答應免費幫忙打官司，學生只需支付案件有關的郵寄費、印刷費等。覃祖斌當時先寄律師信給屋主，卻也發現屋主甘願花錢找律師回信，不願還錢也不願妥協，雙方走上法律程序。

在交換法庭文件的程序時，屋主律師多次聯繫願意庭外和解，願意支付3000令吉甚至是6000令吉賠償金，但學生都拒絕了；覃祖斌說，既然已經採取法律行動，若賠償金不到7000令吉是不可能答應庭外和解。屋主律師起初稱雙方未達共識，那就只能打官司，但才隔短短3天，又再度聯繫表示願意把賠償金提高至7000令吉。

覃祖斌說，「我和客戶（兩名大學生）確認後，他們願意接受7000令吉賠償並庭外和解，在收到7000令吉之後，我就撤回案件。」他說明，屋主律師和解的原因其實很簡單，就是不願花更多錢在這件案子上，因為上法庭打官司的費用絕對超出屋主需要賠償的金額。