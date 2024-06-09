家中鏡子別亂擺！命理師警告「這7處」不該放：財運差、聚陰氣

▲鏡子在風水上為反光遮擋之物，亦被視為一種陰寒物件。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

鏡子是每個家庭居家擺飾的必備物品，不過在風水理論中，鏡子的擺放位置需要注意，如果擺錯地方，將會影響個人運勢！鏡子應該要放在哪裡？放錯地方會怎麼樣？命理專家林子玄老師就曾向《健康2.0》透露指出，居家有7處不該擺放鏡子，以免破壞了風水，甚至還可能嚇到自己。

林子玄老師表示，人是視覺動物，鏡子的反射倒影有時會嚇到自己，容易影響到居住者的精神層面，一個人精神狀況長期不好，會干擾思緒和判斷，自然會影響運勢。

鏡子擺放的7個NG地方：

廚房：

廚房內不適合放進子，特別是平常不開燈的漆黑廚房，若打開燈時看到自己有可能因此被嚇到。

陽台、廁所、走廊盡頭：

陽台、廁所與走廊盡頭，和廚房有同樣的觀點，特別是會正對人的地方，都不適合擺設，有可能在開燈瞬間嚇到自己，並認為很多人會在走廊底部擺設大鏡子，但這樣的方式就會造成每個人回房間時，和鏡中的自己四目相對。

大門口：

正對大門也不適合擺設鏡子，因為一進來就可能看到，除了有風水問題外，同樣有可能讓自己身心不安。

小孩房、父母房：

這些地方也要避免擺放大面積的鏡子，因為在剛睡醒或是精神不集中時，一旦打開燈或進入房間，看到鏡中的自己容易產生錯覺，容易感到害怕或產生錯覺。

林子玄老師建議，如果在房間內擺設鏡子，除了避免大面積全身鏡外，也布要直接照到床，可以選擇有蓋子遮住的，或者是在衣櫃內擺設，若真的外露平常也能用布遮住。在大門玄關擺設時，則是可以擺在側邊，可收納的鏡子也是一種選擇。