婚前買房「女友幫付房貸利息」跟租金一樣！網轟過分：太會算計

▲原PO想請女友幫忙付房貸。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

婚前買房算個人財產，對於有結婚規劃的情侶而言，買房的時機點很重要，一名男網友表示，與女友目前在外租房，月租2萬元，雙方有買房的規劃，於是打算婚前買一間房，登記在自己名下，想請女友幫忙付房貸利息部分的一半，貼文掀起討論，網友紛紛認為「太過分」，女友頂多付水電費就好。

原PO在Dcard發文，目前打算買一間房，登記在自己名下，「我付本金+利息的一半」，礙於新竹房貸壓力大，雙方收入相當，於是想請女友幫忙出房貸利息部分的一半，或是同條件房屋租金的一半，只是將住房成本，由租金轉為房貸利息，「這樣會很過分嗎？」

原PO也提到，女友之後也打算買一間房當作出租，「屆時收租平分，不需再幫我繳利息部分」。

對此，有網友認為，自己的房貸自己繳，「過分啊，我買房另一半來住分攤水電就好」、「你現在房子買你名字，先讓女友付水電即可，之後你們結婚了，房子改共同持有，她再負擔一半房貸」、「沒結婚就想要對方幫忙付房貸真的很怪」。

另外，也有網友提到，雖然都是繳房租，但是狀況不太一樣，「租屋的話你只要有繳錢，合約內你想在房子待多久就待多久，住男友家的話一吵架，那就是他家不是你家了」、「這個方案雖然聽起來合理但執行上有困難，一般人應該不會想幫還沒結婚的男友繳房貸，雖然金額一樣，但心態會跟繳房租不一樣」。

也有網友指出，「問題出在男方的房子他看做自己的資產，所以女方住要給錢，可是女方之後要買的房子，他看做是兩人的資產，而且是無痛取得」、「她之後自己買一間收租還要跟你平分，憑什麼啊」、「你買一間要女生出一半房貸，你女朋友買一間卻要自己出房貸，還要分你一半的租金」。