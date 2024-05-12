連看10間房！「非六都」也放棄蛋黃區、新成屋　48歲男吐真心話

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名48歲網友在非六都地區，陸續看了10間左右的房子，但越看越覺得薪水追不上新成屋，而蛋黃區更不敢想，他直言，一般公務員雙薪月入約10萬，想買個1千多萬小公寓，絕不只省吃儉用3、5年，也不禁感慨「沒後援的朋友，怎規劃後半段的人生呢？」

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，48歲的他，目前在非六都地區看房，應該也有10間左右了，如今蛋黃區他是不敢想，薪水也追不上新成屋，所以只能往中古屋去找。

他坦言，以一般的公務員雙薪月收入10萬元，想買個1100萬的小公寓，然後貸款30年，光想就壓力山大，「家庭支出每月包含房貸、保險等，零零總總一堆瑣碎的應該少說7.5萬元，省吃儉用絕不是3年、5年的事，沒有後援的朋友，怎麼規劃後半段的人生呢？」

最後，原PO表示，買房可以保值，甚至還能增產，「但後期若無法繳納房貸呢？該如何抉擇？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，網友們紛紛回應，「繼續租吧，想太多沒有幫助，等到真的想買再買，不然太痛苦了」、「雙薪月收入10萬，贏了一大票人」、「我今年47，半年前剛買中古社區大樓，目前還在裝潢。我也是靠資產買房的，只是我的工具是股票，每個人信仰的東西不一樣，參考參考」、「如果沒有投資，單純用薪資買房，生活會很累的，現在起開始研究嘗試一下」、「繳不下去的時候就賣掉啊，我都是抱著這個想法在買房子的，前提是這間房子是我自己非常喜歡的，我買房第一先看地段，這樣以後會比較有保值性也比較好脫手」、「找開車騎車便利的蛋白區中古屋，以通勤換取低總價。老屋簡單整理是一種方式，通勤50-60分鐘也很普遍」。

另外，也有人忍不住直呼，「你買這樣的物件，非6都、非蛋黃、中古公寓還要1100萬，真的可以增產保值？」「買個爛公寓保值，笑死人啊」。