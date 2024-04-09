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買好房首重結構！專家認同三重「風華雙城匯」安全購屋自住

▲▼三重,風華雙城匯,結構,安全,億德建設,Tate。（圖／業者提供）

▲三重「風華雙城匯」重視安居結構，日前特邀專業結構背景出身的網路名人Tate（前排右），教導民眾簡易辨別建築優質結構與耐震系數、土壤液化等概念。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

住在屬於自己的房子裡、過上理想的生活，這是許多人的夢想，而居住安全就是圓夢最重要的根基，只有在房屋結構足夠安全的情況下，才能提高其抵抗意外災害風險的能力。但一般民眾由於建築結構知識不足，往往先被充滿廣告訴求裝飾與華麗空間吸引，反倒忽略了房屋結構的好壞。億德建設深知結構正是建築最重要的基底，因此以生活出發、站在居住本質思考，打造出三重「風華雙城匯」，優秀品質獲得專業結構背景出身的網路名人Tate認同，更成為「風華雙城匯」的已購客。

台大土木所畢業、曾任結構工程師的Tate，常在臉書粉專「生活中的結構工程」分享建築知識，他認為建築結構是居住安全的第一要角，如果有更多消費者了解什麼樣是好的建築結構，在比較後選擇真正能夠住得安心的房子，就能促使建設公司更加重視結構安全和品質，進而達到正向循環。那麼如何辨別優質結構標準與内涵？Tate表示，首先盡可能選擇外觀「對稱方正」、「立面整齊無退縮」的建築，避開樑柱為單跨結構（即一方向僅兩支柱），選擇各方向「跨數」較多的物件，能讓建築具備更好的耐震能力。

▲▼三重,風華雙城匯,結構,安全,億德建設,Tate。（圖／業者提供）

▲曾任結構工程師的Tate（左一）以深入淺出的方式說明結構對於建築安全的重要性。

關於建商標榜的RC、SRC、SC等不同結構方式，何者更耐震？耐震係數要到多少才合格？Tate說明，無論以哪一種結構蓋房子，成品都必須符合建築法規標準，不過每個縣市的耐震標準數值不同，因此問題關鍵在於「耐震等級有無提升（優於法規）？提升多少？」，而非鋼筋、混凝土強度越高，房子就越安全。建築就像是一張給建商、結構技師和營造廠的考卷，Tate笑說「不用出太難的題，降低考卷難度能考得更高分。」意即考量到建築結構設計難度以及缺工缺料、施工品質難掌握的情形，結構單純相對而言會更安全。

▲▼三重,風華雙城匯,結構,安全,億德建設,Tate。（圖／業者提供）

▲Tate認為單純方正的結構是一般民眾買房時的首選。

除此之外，一般民眾還能怎麼樣判斷房子蓋得好不好？Tate從「見微知著」角度切入，他認為購屋族可以從現場工地施工的小細節來觀察工程品質，例如工地外搭的帆布、鷹架防塵網有無破損？「當明顯可看出來的細節都沒做好，就更不能期待包在建築裡、看不見的細節會處理好」。擁有專業結構背景、看過諸多建案工地的Tate，首購買房自住就獻給了億德建設的「風華雙城匯」，正是因為在其推出的十大購屋保證中，針對結構部分提出高標安全用料、結構體保固、按圖施工等安心承諾，認同建商對建築安全的堅持。

▲▼三重,風華雙城匯,結構,安全,億德建設,Tate。（圖／業者提供）

▲三重「風華雙城匯」對於居住安全的高品質，獲得專業人士Tate的青睞。

位於三重右岸南側的「風華雙城匯」除了首重結構安全之外，地段、交通、機能和生活環境更媲美大直重劃區，不僅坐享二重右岸優美水岸風光和新北大都會公園廣闊綠意；鄰近集美商圈、步行5分鐘可抵集美雙語國小，日常食衣住行需求及學區機能完善；另外，「風華雙城匯」擁有二捷二快六橋的交通路網，通勤來往北市十分快速，Tate認為縮短通勤省下的時間能有更好的運用，這也是他選擇「風華雙城匯」的重點原因之一。

「風華雙城匯」純住宅加上挑高3米6空間，尺度宜人，房型皆設計獨立廚房、寬敞工作陽台，建材配置則採用全室全熱交換器、林內廚具及伊萊克斯洗碗機、日系精品INAX衛浴，透過滿滿生活細節為居住者創造更美好的日子，讓「風華雙城匯」由內而外成為所有購屋者安居樂業的安穩理想家園。

接待會館：新北三重區成功路50巷73號
迎賓專線：（02）2978-6000
預約網址：https://inhom.app/b/6_dcbd6

關鍵字：三重風華雙城匯結構安全億德建設Tate

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