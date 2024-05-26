總租精華地段三角窗！安全帽店「霸氣生存」眾人點頭：不會倒

▲安全帽店。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

路邊三角窗或轉彎處的店面，常見是安全帽店營業。有網友好奇，一頂安全帽才幾百塊錢，且買了可以戴好幾年，感覺每個月現金流根本少到可憐，「可是看看台灣安全帽店，全部都開在精華地段的三角窗，周圍其他店面都常常換招牌」，不解安全帽店為何不會倒、錢從哪裡來？話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「沒人發現安全帽店都不知道怎麼賺錢的嗎！」文中直呼一頂安全帽才幾百塊錢而已，「一個人買了可以使用好幾年，等於有一個顧客上門，他下次再來可能是一年以後的事了」，若每個顧客都這樣，那每個月現金流根本少到可憐。

可安全帽店幾乎都開在精華地段的三角窗，在周圍其他店家一一被汰換時，安全帽店卻完全不會倒，「都不知道錢怎麼來的，根本就整個廢到笑啊！」「為何他們都位在精華地段，還能這樣一直開著都不會倒啊？」

貼文一出引發討論，就有人指出，「跟手機周邊店一樣的模式啊」、「誰說幾百塊的？我進去，他們都介紹幾千的。聽到我要買幾百的，直接說沒貨」、「網路上賣啊！登記店面而已」、「安全帽那個擋風鏡片也要換啊」、「幾百只有大賣場有吧？瓜皮那種。」

還有網友表示，「顧客都是剛需，進去基本都會買，安全帽本身可以放很久，慢慢銷。而且我個人觀察，三角店面通常是連鎖店，大量訂貨可以壓成本，大概是這樣吧」、「進去的幾乎都會買」、「還有人事成本很低，1-2人可以撐起營運。」