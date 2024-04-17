客運特區學區具潛力！雙語學區旁「佳瑞向學」明年交屋　高CP值搶先佈局

▲客運特區內最有潛力的就是學區中心點，最受矚目的是明年即將交屋的「佳瑞向學」。（圖／佳瑞向學提供，下同）

記者楊智雯／桃園報導

北北桃生活圈已然成形，桃園房價也在各大國家建設到位後飛漲，受惠於台灣最大國家級建設桃園航空城計劃，桃園青埔的房價站上7字頭，鄰近航空城的客運特區則以黑馬之姿接棒蓄勢待發！各大建設公司搶先卡位客運特區，投入大量資源打造基礎建設，加上拆遷戶的搬遷需求，客運特區的發展也得到了迅猛推進，開價站上3字頭，其中客運特區內最有潛力的就是學區為中心點的區塊，近期學區附近最受矚目的是明年即將交屋的「佳瑞向學」，在這個區域房價竟然不到3字頭，步行就可到達學校，吸引自住客們搶先佈局！

▲連接國道2號的國2甲延伸線目前圳頭交流道已完工通車，上國道車行僅約8~10分鐘。

「航空城旗艦開發計畫」開發規模超過四千六百億，目前航空城計畫已逐步邁入後期施工階段，預估2027年底重劃完成，位處計畫中的客運特區成為率先受惠區域，連接國道2號的國2甲延伸線目前圳頭交流道已完工通車，上國道車行僅約8~10分鐘，不只如此，航城路開通後亦約10分鐘抵達機捷A15站、10分鐘到達青埔，大大縮短了聯外交通時間，交通陸續到位、加上房價尚在桃園凹陷區，讓客運特區近期成為最夯的房市熱區！

寶佳建設旗下子公司承瑞開發，選址在客運特區的學區中心點打造「佳瑞向學」，社區的位置非常優越，毗鄰雙語大園國中與潮音國小，國際學風從小展望，主打27~37坪雙衛浴的2~3房，高貴不貴更能減輕買房負擔，移居環境與產品規劃適合家庭客，且周邊大園工業區、商業區、物流產業、觀音工業區提供穩定的就業機會，加上公一公園、兒一公園等公園綠地散步即可抵達，未來還有智慧科技園區與大園體育園區，低密度規劃的宜居環境特性，讓客運特區房價具備極佳的保值性與增值潛力，除了交通便利之外，車程10分鐘可達大園市區，有麥當勞、肯德基、全聯等連鎖餐飲品牌等便利生活機能，專案經理廖涵翀表示「隨著周邊聯外交通建設陸續到位，市場上2房雙衛浴產品較少，目前低總價的2房特別搶手，購屋客層有許多是30~35歲的自住客，以長期持有置產的桃園、雙北客為主」。

▲「佳瑞向學」主打27~37坪雙衛浴的2~3房。

「佳瑞向學」基地686.8坪，樓層規劃地上12層地下3層88戶純住宅，考量家庭的實用性，不管是2房、3房都特別注重細節，客廳都有大面採光，特別規劃大尺度的廚房及陽台的實用空間，像36坪的廚房旁邊還預留電器櫃空間，使用起來更舒服，後陽台預留室外機空間後還有寬敞的空間可以使用，使用的建材也很用心，嚴選德國倍世淨水系統、櫻花廚具、TOTＯ衛浴、維夫拉克電子鎖、錦鋐5+5膠合玻璃氣密窗、海島型降噪木地板等標配，每坪不到30萬元即可入手，是買房成家CP值最高的選擇！

▲「佳瑞向學」不管是2房、3房都特別注重細節，目前低總價的2房特別搶手。

觀察到青埔地區的高房價越來越不親民，而且甲建附近的增值潛力有限，貸款成數也受到限制，考慮尋找下一個具有未來性的重劃區，客運園區是一個非常有潛力的區域，各大建設公司持續在此推出新案，創造了更多未來發展的機會，許多人已經看準這個潛力，直接將目光鎖定在客運園區置產，具有發展潛力的「佳瑞向學」推出訂簽5%，預計明年第二季就可搬入，延續在地佈局，承瑞開發未來還會在此區推出160戶的二期持續為此區集客吸金，現在正是以低價入手的好時機！

「佳瑞向學」客運園區．百米双校園

双衛浴2-3房｜散步上學趣

禮賓專線：03-385-1177

線上預約：https://bit.ly/3TVdUEu

接待會館：大園區航科路432號（大園國中對面）

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