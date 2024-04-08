【廣編】氧之森淡北道路首站　動土典禮開啟北士科換房潮

▲由嘉潤建設賴嘉鴻總經理與家泰建設王維聖董事長，率氧之森全體同仁為動土典禮揭開序幕。

圖、文／名緯廣告提供

近年來，房市買盤以自用為主力，自新青安貸款上路後，帶動起首購及小資買房風潮。實價資料顯示，2023年雙北千萬以內成交件數破千者只有新北市淡水區，淡水區作為台北市郊的住宅重鎮，近期房市呈現出穩定成長的趨勢，隨著淡北道路發包工程定案，新北市政府工務局說明，預計將於2029年開放通車，搭配即將在明年底完工通車的淡江大橋，大大縮短北士科的距離。相較北士科房價突破百萬大關，磁吸不少士林換房的群眾關注，以一房可以換三房，「氧之森」也因淡北道路第一站而受到高度關注。

「氧之森」基地位於淡水區坪頂路88號，是直上淡北道路的首站，下閘道即到家，主打以親民價格享受豪宅規格，此外，坐擁萬坪樹海景觀，更把無邊際泳池納入公設，讓回家就像在度假，位於銜接北士科的淡北道路第一站，現在入主輕鬆站穩起漲點。嘉潤建設賴嘉鴻總經理在氧之森動土典禮致詞時表示，「隨著淡北道路的即將開通，相信結合生活品質與紅樹林生態引入居住空間的『氧之森』未來將成為淡水的一顆明珠，我們不僅是在打造建築，更是在編織夢想」。家泰建設董事長王維聖致詞提到，「家泰建設一直以來堅持著『品質至上，誠信經營』的理念，致力於打造優質的居住環境，這次合作我們仍秉持著優良的建設品質，注重細節，傾聽購屋者的需求與建議，打造出一個飯店輕奢的生活空間。」

隨著北士科崛起及重大建設陸續到位，房價補漲效應發酵，吸引買氣卡位，由豪宅大師王勝正親自打造奢華空間「氧之森」，擁有萬坪樹海美景，主打3房含車位1398萬元起，成為首換族也能買得起的輕豪宅。