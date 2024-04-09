南部人不用拖把？婆婆逼媳「跪著擦地」她膝蓋痛爆　網教1招反制

▲南部人打掃不用拖把，都是雙腳跪在地板上用抹布擦？（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

每個人的生活習慣不同，因此不少情侶交往後，都需要時間彼此磨合，婚後也必須適應另一半的家庭習俗。一名女網友抱怨表示，婆婆說南部人打掃時從來不用拖把，都是雙腳跪在地上用抹布擦，害她每次擦完膝蓋快痛死，為此感到崩潰不已。貼文曝光後，大批網友傻眼直呼「我是南部人，我怎不知道南部是要跪地擦地板？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文稱，婆婆說南部人打掃時沒有用拖把的習慣，都是雙腳跪在地板上用抹布擦，所以要求她和當地人一樣跪著擦拭家裡的地板，害得她每次擦完膝蓋都疼痛難耐，忍不住崩潰直呼「南部人怎麼那麼強呀？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「叫你婆婆先來跪地擦。我是南部人，我怎不知道南部是要跪地擦地板？瘋了嗎？」「什麼年代了，聽她放屁」、「我們是現代人，要用掃地機器人、拖地機器人」、「我是南部人，我用掃地機器人」、「什麼時候南部有這個習俗了？根本是被整了吧」、「婆婆先示範個幾天親身教學試試」。

不過，有過來人透露「我婆婆宜蘭人也這樣說」、「這個我信，我老媽說以前阿嬤也要她這樣幹，還一定要拿刷子手刷磁磚縫。我媽現在都直接請打掃的來掃她那層，2000幫你搞定60坪乾乾淨淨，不過太太不喜歡外人進我們房間，所以我們那層自己處理」、「我親娘也是跪著用抹布擦地板」、「我已經跪擦17年了，連陽台都跪擦」。

延伸閱讀

▸ 夜市老闆擺攤邊追八點檔！女星直擊甜喊：我就在你身後

▸ 北市修法「禁餵浪浪」 動保處：不影響街貓友善照護與絕育工作

▸ 終獲拜登政府66億美元補助 台積電加碼宣布在美建第三廠共砸650億美元