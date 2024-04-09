北市豪宅轉手慘賠2196萬　在地房仲：太離譜

記者項瀚／台北報導

台北市再現豪宅慘賠案例，大安森林公園附近、新生南路巷內10年社區兩戶同時轉手，持有8年多，賠掉了2196萬元。這消息嚇死在地房仲，他說：「沒道理賠這麼多，實在看不懂，太離譜了！」

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▲新生南路巷內10年社區兩戶同時轉手，持有8年多，賠掉了2196萬元。（圖／記者項瀚攝）

最新實價揭露，台北市中正區豪宅「非非想」高樓層2戶同日以8174、7686萬元交易，權狀合計158坪，拆算單價約120萬元。驚人的是，對照前屋主8年多前買進價格，分別賠售814、1382萬元，合計達2196萬元。

住商不動產台北新生加盟店長黄政博表示，「非非想」屋齡10年，位於新生南路一段巷內，鄰近大安森林公園、捷運東門站，周邊生活機能極佳，巷弄10年內社區成交行情不分樓層落在150~160萬元以上。

關於本次豪宅賠售，黄政博說，若撇除個案因素，應是受私法人禁購屋、央行限貸令等因素，使高總價住宅相對買氣趨冷，若屋主有其他資產配置需求，較願意讓利銷售。

中信房屋大安公園加盟店經理賴明淵表示，「非非想」單戶總價帶落在8000萬元上下，超越高價宅限貸令門檻，市場買氣較為薄弱，且周圍競品選擇多，「但每坪僅成交120萬元真的太便宜了，正常行情估落在140~150萬元。」

賴明淵認為：「本次賠售，背後一定有我們看不見的特殊原因，可能是刻意作價、關係人交易等等，不然沒道理賠這麼多，實在看不懂，太離譜了！」

▲博愛特區豪廈「楓韻、石」慘賠1388萬元、跌幅約13.3%。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，近年北市總價7000萬元~1億元總價的豪宅頗為吃虧，而慘賠1~2成案例有個共通點，大多是在2013~2014年前一波房市多頭時購入，除了本次「非非想」，還有博愛特區豪廈「楓韻、石」慘賠1388萬元、跌幅約13.3%；以及復北「貝森朵夫」大賠2792萬元，跌幅達19.1%。

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