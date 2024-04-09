高雄豪宅1公設被酸不實用　專家：房價5~6字頭才有

▲高雄有豪宅在自家公設規劃主廚進駐，為住戶食安把關。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近來知名餐廳不斷傳出食安風波，開始有高雄豪宅在自家公設規劃主廚進駐，為住戶食安把關，不但方便住戶下樓就能用餐，用餐品質也更有保障，雖然有酸民認為不實用，不過專家表示其實相當方便，這樣的服務價值也相當不菲，單坪最高達6字頭。

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不少豪宅客除在意地段、價格外，對社區的服務品質也相當重視。高雄代銷公會理事長謝哲耀指出，高資產族群對於生活的細節格外重視，軟體服務創造出的額外價值，讓住戶口碑成為入住關鍵。

高雄近期開始有豪宅主打餐廳服務，像是韓團TWICE成員周子瑜入手的豪宅「雄崗信義美術館」主打星級飯店式管理，在社區設置鐵板燒餐廳、宴會廳等公設，規劃主廚進駐，提供私廚料理，並且提供住戶餐飲外送服務，雄崗建設指出，目前細節還在規劃中。

▲社區規劃鐵板燒餐廳、宴會廳等公設，主廚進駐後，可提供私廚料理。（圖／記者張雅雲攝）

而「國城定潮」則力邀米其林雙星主廚「Liberte」、「承Sho」2間餐廳進駐社區，並在公設空間設置住戶專屬的ADD全日餐廳，由專業主廚為住戶供餐，設備規劃比照頂級飯店規格，使用新鮮食材現煮現做，堅持不使用冷凍、冷藏食品及調理包，大受住戶好評。

國城建設副總經理洪嘉聰指出，食安問題層出不窮，在社區設置全日餐廳不僅可提升日常餐飲品質與便利性，還能為住戶把控食材新鮮度，平日營業來人約30~40組，相當受到住戶喜愛，可以說是使用率排名第一的熱門公設，國城建設也將在未來的推案中將全日餐廳納入規劃。

不過這樣的貼心服務，讓豪宅身價也尊爵不凡。「雄崗信義美術館」、「國城定潮」分別位居農16、亞灣等區段，單坪也要5~6字頭。

謝哲耀分析，豪宅公設項目豐富多樣，飯店式服務可說是相當周全，以前還有酸民會嫌棄這類公設不實用，實際入住後其實相當方便，不過社區餐廳要能持續經營，「基本上還是看社區的管委會運作，跟有沒有專業人士能管理」。

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