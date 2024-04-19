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台中13期、中山醫優勢核心！「坤悅語文心」尊榮自住高規格3房

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲台中南區新推案「坤悅語文心」，集結核心地段、交通、公園、學區等宜居要素，成為自住客的關注焦點。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台中氣候舒適，又是近年幸福縣市排行榜常勝軍，讓許多人都想在台中買房置產落地生根，其中南區成為最新注目焦點。隨著鐵路高架化完工、捷運落成，貫穿八期、十三期重劃區與南區之間的文心南路，如今已是南區最重要的交通要道，便捷的交通動能也匯集許多商家進駐，形成南區最精華的商圈；坤悅開發選地精華，看準在地生活機能、交通以及未來前景優勢，以高標規劃優質新建案「坤悅語文心」，基地就位在文心南路與高工路的黃金交匯處，正是台中文化與商業交織的核心地帶。

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

「坤悅語文心」地處過去著名的大慶黃昏市場所在地，從過去繁榮到現在，見證了區域經濟和社區文化的蓬勃發展，至今商業活動仍十分熱絡，「坤悅語文心」位居高工、工學、美村南路三大商圈中心，生活採買可說是相當便利。 除了優質的生活機能與地理位置，「坤悅語文心」還具備優質學區與廣大的綠地休閒資源，基地對面即為南區知名明星學校「樹義國小」，擁有專業師資為南區孕育無數青年學子，極近距離也讓家長省去接送的臨停困擾。「坤悅語文心」周邊環繞大慶公園、健康公園、忠明綠園道等綠地，孩子從小能在綠意盎然的環境中成長，享受大自然的恩賜，培養健康的身心。 

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

「坤悅語文心」更坐擁無與倫比的交通便捷性，距離捷運大慶站車程僅需約5分鐘車程，該站作為台鐵與捷運共構的關鍵站點，不僅為居民日常通勤提供雙鐵便利性，同時也預示了未來發展的巨大潛力；接駁至中投快速道路車程也僅需約5分鐘，前往國道1號或74號快速道路，均在車程約15分鐘內，皆相當便利於彰化及南投居民快速往返台中南區。未來還有規劃中的捷運紫線、415台中高工站，預計設站在文心南路與高工路口附近，「坤悅語文心」家門外即捷運，與大慶雙捷共構形成交通樞紐，可望迎來新一波發展熱潮，成為台中軌道經濟新世代的模範區域。 

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

在絕佳地段、交通等基礎上，堅守「專營自住客」經營哲學的坤悅開發，憑藉著「誠信建商」及「優良建商」國家級雙獎的榮譽、超強的口碑和實力，精心打造名宅級建築「坤悅語文心」，全案基地面積達1349坪，規劃地上22層、地下4層，並施以天翔三箭耐震工法確保建築結構安全性。雙塔建築外觀展現現代美學，流線型弧形頂屋簷點綴格柵成就俐落質感，再搭配上挑高石材基座，與一樓精品名店街廓相互輝耀，彰顯大器雄偉氣勢，南區耀眼地標就此落成。 

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

「坤悅語文心」為呼應典雅建築外觀打造多項飯店級公設，包括近300坪景觀花園，規劃多樣植栽樹木讓社區充滿盎然生機，中庭廣場的水舞廣場更成為炎炎夏日中孩子的遊戲天地。從花園中踏入社區，映入眼簾的是一座寬約28米、樓高9米的巨型門廳，整體通透明亮風格氣派，彷彿置身於高檔飯店氛圍中；另有交誼廳、接待所、閱覽室、健身房等，均以飯店美學精心打造，並在空間中引入戶外綠景，使建築每處角落都流露名宅頂奢之美。

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

因應時代能源轉變，「坤悅語文心」也引進了電動車充電管理系統與匯流排槽配電系統，讓每位住戶都能放心邁向綠能未來新生活。坤悅開發不僅重視居住設施，也相當看重社區芳鄰間交流的人情味，自2021年以來至今已舉辦10餘場社區活動，像是聖誕節薑餅屋手作、親子昆蟲營，邀請兒童劇團專場演出等，希望藉此讓居民在享受舒適生活環境的同時，還能與鄰里間建立起深厚情感。

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

「坤悅語文心」全案採3房設計，坪數為38至40坪，戶戶皆邊間，並導入了完整的高規格建材配備，滿足自住客需求，以40坪3房2廳房型為例，設計寬敞客餐廳搭配前陽台巧妙引入陽光，讓室內隨時布滿溫暖光線；L形廚房將冰箱、洗滌區、烹調區構成黃金三角動線，且戶戶選用Panasonic國際牌廚具配備、BWT淨水設備以及Bosch洗碗機，讓愛煮的人都能輕鬆享受愜意的下廚時光。

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

臥室同樣寬敞明亮並且擁有寧靜的居住氛圍，全戶皆採用能有效隔絕屋外噪音的日本YKK氣密窗，以及具有出色降噪性能的德國Eurohome優樂木地板。衛浴方面，主、次浴室均有對外窗，戶戶配有Panasonic電腦馬桶、溫控龍頭且擁有nanoe抑菌功能，給予衛生環境全方位的保障。 

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

由深耕中台灣多年的坤悅開發打造而成的「坤悅語文心」，集合了優越地段、周全規劃、精良建材和優質品牌認證；值得一提的是，坤悅開發在每座建案完工後，皆擁有永續售服的服務，不僅將建築視為幸福的容器，更是責任的永續，讓住戶擁有一處幸福的心靈居所。 

▲▼台中,南區,坤悅語文心,大慶,台鐵,捷運,公園,學區,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

關鍵字：台中南區坤悅語文心大慶台鐵捷運公園學區ET即賞屋中區ET即賞屋

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