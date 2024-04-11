建商砸6835萬吃下隔壁鄰居　永和名店「王師傅」面臨都更抉擇

記者項瀚／台北報導

永和知名糕餅店「王師傅」恐怕會「被消失」？近期有建商砸數千萬元，吃下同棟隔壁1~4樓，插旗都更意味濃。在地里長透露，該區都更談了10多年，而「王師傅」只是租客，不知其房東是否也同意參與都更。

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▲永和知名糕餅店「王師傅」恐怕會「被消失」？（圖／記者項瀚攝）

永和「王師傅」糕餅店經營多年，相當知名，其中經典金月娘更是無人不曉，每年中秋節前後一定大牌長龍，人氣堪比台北市的「佳德」糕餅店。

永和「王師傅」位於中山路一段4層公寓的一樓，招牌斗大，而近期實價揭露，隔壁1~4樓以6835萬元交易，建物權狀共78.5坪，土地則移轉了25.3坪，使用分區為商業區。

經查謄本，買方是在地建商「信豪建設」，但在截稿前未能取得聯繫，而「王師傅」戶的屋主為4位自然人，大多在2015年繼承取得。

在地保平里里長王春琇表示，該區都更談了10幾年，據了解「王師傅」只是租客，不曉得其房東是否同意都更。記者致電「王師傅」總公司，但在截稿前暫無回應。

▲該區要成功整合推案，相當不容易。（圖／記者項瀚攝）

吉田開發建設副總蔡耀德表示，本次建商購入1~4層建物，與「王師傅」同屬一棟樓，當初為同一建照，若要都更就得一起做，且該建物還吃到隔壁廣大地號，地上共有多棟建物，基本上只能一起都更，不然就得辦理相關分割程序，「整體來說，該案要成功整合推案，相當不容易。」

不過，蔡耀德說，建商購入價位漂亮，該區為商業區，容積率高，單看土地單價270萬元不貴，且整合期間還可貢獻租金收益，但若始終無法整合成功，建商還是虧了一波。

▲永和「王師傅」斜對面就是比漾百貨廣場，地段精華。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋頂溪中正加盟店專案經理林勝緯表示，永和「王師傅」地段精華，斜對面就是比漾百貨廣場，且緊鄰仁愛特區，屬永和高價地段，未來還有捷運萬大線的永平國小站利多，開發價值高。

林勝緯推估，若該案整合成功，具一定的基地規模，推案價8~9字頭一定跑不掉，甚至還可能來到百萬元新高價。

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