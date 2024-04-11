不到600元下車「台積電全賣了」　他愣見800巔峰！現況曝光

▲原PO脫手台積電股票，換現金買房。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

台積電一路漲破800元新天價，讓一名網友直呼，今年初不到600元下車，因為要籌現金購屋，儘管感到惋惜，但看著房價也給力，當時一坪55萬購入，前陣子同社區成交價漲到62萬，才讓原PO內心釋懷一些。文章曝光後，全場網友紛紛點頭，「錢錢沒有消失，只是換成你喜歡的樣子！」

一名男網友在Dcard表示，今年初為了買房，只好把手上的台積電全部股票賣掉，「大概賣在接近600元」，而房子則是一坪55萬元。

轉眼短短才過幾個月，台積電如今已飆破800元，然而原PO直言，「房價也繼續衝，在上一波台積股價飆升，同社區已經成交到一坪62萬了！」

對此，原PO也哭笑不得直呼，雖然惋惜太早賣掉，但一看到房價又有稍微安慰到自己，「有人也有跟我一樣的感覺嗎？」

底下網友熱議，「你股票遲早要賣的，放一輩子最後也是送給別人罷了，股票終局的轉變幾乎都是變成房子或車子，這很正常」、「錢錢沒有消失，只是換成你喜歡的樣子」、「沒事呀！股票本來就是拿來急用的時候變賣，之前也是要買不動產，也變賣一半的股票」、「疫情前把定存的錢拿去買房子，結果股市猛漲，如果拿去買股票，應該也賺爛，但房子可能也買不起，漲太高了」；還有內行人認為，「質押買房就好了，不用賣」。