台中人買房吃品牌？　建商自稱：6年5案410億「靠鐵粉完銷」

▲台中人買房非常「吃品牌」就有業者自曝6年5案410億元「沒公開銷售過就完銷」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中人買房品牌有多重要，日前房產專家粉絲專頁《何世昌的房產知識Buffet+ 》才探討，說到各地民眾買房習慣，台中肯定是奇葩一般的存在。原因在於，台中人非常「吃品牌」。日前雙橡園開發舉辦與「臺大實驗林」簽訂合作備忘錄記者會上，業者自曝6年5案410億元「沒公開銷售過就完銷」。

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雙橡園開發日前與「臺大實驗林」簽訂合作備忘錄，雙橡園開發總經理魏櫂良表示：「我們6年來總共推出5案，總銷共計410億元，過去經營的客戶與其親友們肯定『雙橡園式酒店御邸』，引進頂粵吉品餐飲團隊進駐、自建物業、提供1日6餐、頂級桌宴、禮賓接駁及專屬活動策畫等款待服務，5案沒公開銷售過就完銷。」

▲雙橡園開發今日舉辦與「臺大實驗林」簽訂合作備忘錄記者會。（圖／記者陳筱惠攝）



而這5案中包含「雙橡園1812」，總銷30億元、「雙橡園S1」總銷40億元、「雙橡園2925」總銷70億元、「雙橡園2279」總銷70億元，到「雙橡園4117」總銷200億元都宣告售罄。

不僅雙橡園開發，以高品味生機建築著稱的陸府建設，除配置具專業學養的專家所組成的「綠海團隊」進行植栽維養、園藝規劃設計，走出差異化優勢之外，更有長駐的「精緻服務關係師」常伴社區。

另外，龍寶建設不論交屋多久，仍願意負擔各社區的社區養護。而麗晨建設也常在總部「丰二三」透過舉辦展覽、座談、表演、演講、出版等活動形式，持續扶植優秀青年人才。

▲台中建案的建築規劃、公設設計的功力堪稱全台一絕。（圖／記者陳筱惠攝）

何世昌認為：「台中建商轉型經營品牌，除提升建築品質外，更把心力放在建築規劃上，使得台中建案的建築規劃、公設設計的功力堪稱全台一絕。」

魏櫂良笑說：「其實台中建商真的是被逼出來的，因為過去台中房市大環境不佳，要賣得動就需要更好的建築、更佳的服務，也激出全台灣最激烈的戰場。」

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