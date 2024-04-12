台中Q1預售2區房價修正　「首購熱區」一次跌近6%

記者陳筱惠／台中報導

受惠於重劃區等議題，台中房市蓬勃發展，但房仲業統計，第一季相較去年第一季預售屋資料發現，西屯區房價表現最佳，新案均價已近7字頭，南屯、南區則為漲幅最高行政區。而大里、梧棲2區則有回跌跡象，最高幅度逼近6%。

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▲業者統計台中第一季預售屋房價，梧棲有回跌跡象、幅度逼近6%。（圖／記者陳筱惠攝）

據內政部實價登錄平台預售交易資料，台中市各行政區2023、2024年第一季的新案成交行情，以西屯區房價表現最優越，預售案平均單價達69.6萬元，已跟新北市三重、板橋等第一環行政區房價平起平坐。

▲台中市西屯區第一季預售案平均單價達69.6萬元，已能媲美新北市三重、板橋等第一環行政區房價。（圖／記者陳筱惠攝）

台中房價漲幅最高行政區，分別為南屯、南區，住商不動產中區執行協理賴萬指出：「南屯重劃區議題相當濃厚，早期除鄰近的七期重劃區，還有坐擁台中首家Costco的8期重劃區，近期又有嶺東建功重劃區、13期重劃區等議題，吸引各大建商爭搶插旗，讓區域新案單價已站穩5~6字頭。」

▲梧棲區2023年初有聯悅建設造鎮案登場，以超強公設規劃讓預售屋房價衝破4字頭。（圖／記者陳筱惠攝）



值得注意的是，大里、梧棲雙雙出現新案單價微幅修正，跌幅分別來到4.4%~5.8%。對此，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「梧棲區2023年初有聯悅建設造鎮案登場，以超強公設規劃，讓預售屋房價衝破4字頭。但回歸至2024年，如遠雄造鎮、長虹建設新案皆以3字頭問世，因此整體房價均值回跌。」

▲台中市2023年、2024年預售屋房價比較表。

紀光烜表示：「整體海線仍長線走揚，值得關注的還有大甲、外埔等區段，近年開始推出以往不常見的華廈型產品，推升價格走揚迅速，漲勢甚至超越梧棲、清水的新市鎮中心。」

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