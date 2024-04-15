佈局雙語學區　青埔「美術水公園」實現夢想三代同堂　訂簽59萬起三房輕鬆入主

地產中心／綜合報導

結束一天繁忙，家是放鬆疲憊身心的堡壘。而如何兼具工作與孩子成長，更是許多家長購屋時考量的重點之一。桃園青埔高鐵特區受惠航空城國家級重大規劃發展，擁國際機場、高鐵、機捷交通優勢，是商業、經貿、娛樂、藝文的新樞紐，區域內有明星雙語學校、公園水岸的寧靜悠閒氣氛，成為許多購屋族的夢幻居住所，位於其中的「美術水公園」目前主推市場上少見36～38水岸三房規劃，提供高品質的生活環境，實現夢想中的三代同堂幸福生活！

隨著大型交通建設陸續完工，大型商場紛紛進駐，青埔高鐵特區躍升成桃園最具代表性的國際城市，而老街溪豐富的自然生態與周邊多座公園所交織出的景色，彷彿來到歐美一線大城，擁有繁華都市機能與綠意環繞，令人稱羨的居住環境，是領航桃園青埔文藝最有價值的區域，水岸宅「美術水公園」就緊鄰青埔的老街溪畔旁，附近有青塘園生態公園等公園綠地，桃園市立兒童美術館、桃園市立美術館近在咫尺，雙國道優勢只需約10分鐘，就能利用國道交通，便捷往返雙北上班通勤、商務出差，還能透過高鐵串接南北，出發到國門桃園機場也只要約20分鐘內，輕鬆掌握都市機能與綠地悠活之間的生活步調。

現代家長對孩子的成長教育更用心，期望孩子具有國際觀，能在全球化的社會中脫穎而出，獨特的雙語學區有助於讓孩子提早接觸不同語言與文化，建立跨文化交流的能力，好學區與雙語學區就成了父母置產時心中最多考量的一塊，入籍青埔的雙語明星學校當然要先搶先贏，「美術水公園」步行至雙語青埔國小僅約10分鐘內，加上雙語青埔國中，享9年國教雙語學區，給孩子書香瀰漫的成長空間，不僅生活機能佳，環境也較單純，孩子日後就讀雙語學校接送方便，讓許多家庭客心動不已。

相較其他重劃區，青埔高鐵特區發展也已經相當成熟，周邊熱鬧商圈蓬勃成長，也有優雅水岸綠帶，全聯、便利商店、星巴克等大型連鎖通路都在附近，開車到IKEA旗艦店、環球購物中心、華泰名品城、新光影城、Xpark等只要5分鐘，無論是偶爾想要輕奢、美食犒賞自己，或是如沐春風的藝文薰陶，整體機能與環境住家品質很適合全齡客層居住。

享有青埔特區豐沛機能的「美術水公園」，是一個適合三代同堂的居住環境，基地面積2284.84坪，規劃地上23層、地下3層的水岸地標建築，建築團隊特地聘請豪宅推手林永發建築師，打造現代奢華風格的城市地標宅，三房坪數落在36～38坪，特別適合三代同住的家庭使用，空間規劃得宜每間房間都放得下雙人床，且有大面採光，住起來更顯得開闊舒心，放眼整個青埔高鐵特區，屬於少見的自住型坪數水岸宅，不但戶戶棟距開闊，下樓即享水岸綠意，長輩可以在水岸綠地散步過上悠閒的退休生活，有長輩當家庭的後盾幫忙接送孩子，年輕人方便通勤往返都會區打拼事業，回家後就能享受靜謐的生活品質。

青埔美川綠地環繞，是一處心曠神怡的優質居住環境，集水岸、綠意、學區、交通、機能、藝文優勢於一身的「美術水公園」，現在推出訂簽59萬起水岸三房輕鬆入主方案，無論是想入主青埔高鐵特區的年輕族群，或是為孩子成長尋覓好學區的換屋族，都能輕鬆入住優質水岸宅。

►美術水公園官網：https://reurl.cc/aqloEX