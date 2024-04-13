洗衣機沒洗恐「比馬桶髒530倍」！清潔方式一次看

▲洗衣機若沒有清潔，恐比馬桶髒530倍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

洗衣機幾乎是每個家庭必備的電器，但如果沒有定期清潔，恐怕衣服會愈洗愈髒。有研究報告指出，若是3年沒清洗洗衣機，可能會比家裡的馬桶還要髒530倍，若是不注重清潔，就可能陷入髒污的惡性循環。

根據《LINE TODAY》報導，有美國研究指出，雖然洗衣機的內筒看起來明亮整潔，但是筒身的背面可能卡了許多陳年的頑垢，若是3年沒有洗過洗衣機，可能會比家裡的馬桶還要髒530倍。如果都沒有清潔洗衣機，恐怕會導致衣服愈洗愈髒，陷入髒汙惡性循環，穿衣後就導致過敏、發癢。

▲洗衣機若沒有清潔，恐怕會陷入髒污惡性循環。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



對此，《LINE TODAY》也給出清潔的方式，無論是直立式洗衣機或是滾筒式洗衣機，最好是每個月1次空機泡洗，使用蘇打粉或過碳酸鈉，透過空機泡洗的方式清潔，也可以用25cc的白醋，加上溫水浸泡整晚，結束後使用清水將洗劑盒、門縫膠條擦拭乾淨，並且打開通風，避免發霉。此外，每2年也應該找專業的清潔師傅，將洗衣機拆開清潔，才能確保衣物乾淨。

事實上，過去有不少民眾使用洗衣機時，發現水面上漂著「海苔片」，有些甚至會黏到衣服上，因此清潔洗衣機的方式，時常被拿來討論。

不少網友在清潔以後，給出自身心得，「花錢請專業的來清洗，問題就解決了呀，洗好跟新的一樣，可以試試」、「家裡洗衣機都用XXX洗，正常洗就很有效果了，如果太髒也可以浸泡呦。我都會多放一條毛巾，清洗的時候可以按暫停用濾網把大髒污撈起來，髒汙排得更乾淨。」