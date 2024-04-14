租房傳「緯創識別證」　員工揪破綻驚呼：是假的！曝詐騙手法

▲租房遇到詐騙。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

有些房東會挑房客，限制條件的情形也很常見，像限女、限男、禁寵物等等，有些則會詢問工作、家庭背景狀況，就有網友表示，最近親戚要出租房子，房客傳了「緯創」識別證的照片，不過跟她印象中的識別證不太一樣，由於以往有被騙的經驗，擔心再次受騙，對此，有員工解答「假的」。

有網友在Dcard發文，「緯創軟體識別證」，親戚打算出租房子，有請房客傳識別證的照片，因為之前有被騙過的經驗，「說在某公司上班，但其實不務正業，把房子搞很亂後來又欠租」，看了房客的照片後，跟印象中和上網查到的識別證不太一樣，「有人知道緯創軟體的識別證是什麼樣子的嗎？工號格式是怎樣？」並強調沒有要身家調查，只是擔心再次受騙。

▲有網友分享詐騙手法。（圖／翻攝自Dcard）



貼文曝光，有員工搖頭，「身為緯創的前員工，老實說看到這個識別證我真的先笑出來」、「身為緯創前員工，很確實告訴你，這假的，而且好醜」、「緯創的識別證沒有粉紅色，緯創員工路過」、「緯創資通的我看過不是這樣，軟體的不太確定，但是這識別證排版很怪」、「緯創怎麼可能會有粉紅色元素出現」。

另外，也有不少網友曾被騙過，「我媽媽最近在租房子也遇到很多這樣的案例（不是緯創的）。但都說是香港要過來工作的，帶著媽媽和妹妹，可以先付訂金。如果是這樣的話術那是詐騙！我們遇到太多個了」、「我有親戚房子租人之後，對方後來好久都不付房租也不搬走，弄到打官司還打超久」、「我也遇過這種房客，製造假的識別證，租一個月後沒錢繳就落跑了」、「遇過奇怪的房客就知道財力證明跟工作證很重要了，有些真的是破壞房子還沒錢賠，超可怕」。