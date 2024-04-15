高雄「首購族接班區」出現　預售新案最低2字頭

▲澄德重劃區被視為首購族接班區，還有2~3字頭價格，生活機能也不差。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄仁武距離北高市中心左營不遠，受5字頭房價外溢效應影響，近年移入人口大增，生活圈房市發展更加快速，其中，澄德重劃區被視為首購族接班區，還有2~3字頭價格，生活機能也不差。

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楠梓過去是高雄的首購族購屋熱區，不過台積電確定在高雄楠梓設廠後，原本的蛋白區，房價立馬清水變雞湯，仁武房市開始有取代首購一哥的意味，成首購族接班區。加上仁武緊鄰的三民、左營區，房價已站上5字頭，受房價外溢效應影響，以澄德重劃區來說，房價基期仍相對低於緊鄰的其他區域，吸引愈來愈多首購族購屋。

豐寶建設總經理施棟瀝指出，澄德重劃區因為具有商圈、交通與產業等多項優勢，近來成為建商推案熱區，目前浤圃、三發、龍騰等新建案在線上銷售中，今年預售新案的行情，根據實價登錄，從每坪28萬元到36萬元都有，購屋族還有機會以2~3字頭的房價入手。

▲澄德重劃區預售新案。（ETtoday製表）

潤鴻建築董事長鄭志隆表示，澄德周邊預售屋行情最高3字頭，接下來潤鴻建築也將進軍該區推出「潤鴻日研」，預計規劃15~38坪、1~3房產品，要讓消費者千萬元內可以入手2房以下含車位的小宅，預計520檔期公開。

對於區域的未來發展，鄭志隆分析，澄德重劃區是仁武唯一公辦商業重劃區，屬於特定商業區，土地使用強度較高，近中山高鼎金系統交流道、國道10號仁武交流道，前往漢神巨蛋商圈或聯外交通都很方便。

施棟瀝指出，又有仁武產業園區可引進就業人口，受惠人口紅利，帶動生活機能也不差，基於預算、生活機能考量，相當吸引首購、首換族入手。

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