ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

陸人在日本「買房如喝水」！售價2億日圓仍喊：好便宜

▲▼東京是日本經濟、文化、政治、交通的中心，亦被認為是全球最重要的都市之一。（圖／載自pixabay）

▲大陸民眾掀起在日本購房熱潮。（示意圖／載自pixabay）

圖文／CTWANT

中國大陸富裕階層的資產配置已日趨多元化，如今最火燙的投資策略便是去「日本買房」，尤其在中國房地產市場降溫，及日圓貶值的大背景下，更放大了投資日本房地產的吸引力，這也讓大阪房地產經紀人直言「中國人在日本買房就像買廉價汽車或其他東西一樣隨意」，就算是售價2億日圓（約合新台幣4211萬元）的標的，也會讓中國買家大嘆「好便宜！」

綜合《華爾街見聞》、《富士新聞網》的報導，大陸人在日本「買房如喝水」，尤其對於尋求穩定投資管道的富裕階層來說，中國房地產市場降溫，及日圓的大幅貶值，放大了日本市場的吸引力，為陸人提供了高性價比的投資機會。大批中國買家蜂擁而至的結果，也導致東京23區新建公寓的平均價格，在2023年首次突破1億日圓。

一位大阪房地產經紀人也向媒體表示：「中國人在日本買房就像買廉價汽車或其他東西一樣隨意。」除了北海道，中國資金也正在流入大阪和京都等關西地區的房產。而且中國買家尤其熱衷於購買那些不受當地人歡迎的低階房產。

例如，大阪市中心某個評價不太好的住宅區，雖然交通便利，但交易價格卻相對便宜。雖然日本投資者可能不願意購買該地區的房產，但仲介聲稱，中國買家的態度非常果決。目前，該社區有許多起價約2000萬日圓（約合新台幣421萬元）的小戶型住宅和公寓，都已經被中國買家搶購一空。

即使是剛落成的東京高價住宅，大陸有錢買家聽到售價，也是花錢不手軟。像是東京中野區的一棟公寓才剛於3月建成，近日來看房的30多歲大陸女子一眼就看上，認為這棟土地面積約140平方公尺、3層9房的公寓，距離新宿站僅約2公里，交通非常便利。她也補充，自己原本的預算為1億至4億日圓（約合新台幣2105萬元至8422萬元），但由於日圓疲軟，所以即使是2億日圓左右也很便宜。

中國人在日本「買房如喝水」！　2億日圓仍喊：好便宜

▲陸女看上東京一棟剛蓋好的公寓，售價2億日圓（約新台幣4286萬元），讓她直喊便宜。（圖／翻攝自《富士新聞網》）

在中國之外，疲軟的日圓和日本今年令人矚目的經濟復甦，也讓許多外國投資者紛紛重返日本房地產市場。房地產顧問公司Knight Frank LLP也在去年9月發布的報告稱，隨著電子商務和第三方物流業的迅速發展，以及日本旅遊業的回升，物流資產和酒店房地產領域呈現出顯著的增長趨勢，再加上廉價日元帶來的低融資成本優勢，令日本樓市成為理想的投資目的地。

報告也指出，在截至2023年的10年間，日本商業房地產市場已獲得約162億美元的投資，其中12%來自今年上半年，凸顯了投資人興趣明顯激增。今年1月至9月，新加坡對日房地產投資近30億美元，居於首位，其次是美國的25億美元和加拿大的10億美元。而中國香港地區則排在第5位，投資額約7.5億美元。

房地產服務機構仲量聯行日本市場研究主管Takeshi Akagi也對媒體表示：「縱觀今年，迄今為止的日本房地產投資市場，很明顯比其他國家的房地產投資市場要活躍得多。 」  

延伸閱讀
63歲翁失聯多日…家人夢見過世「手背割傷」　上門發現早已死亡
女童頭髮掉光被霸凌！　帥氣假髮店長「光頭現形」逗笑她
9年沒聯絡同學要嫁了…妹子婉拒出席遭「硬塞喜餅」　新娘目的超傻眼

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租屋族快看！房東「超收電費」有法可管　定型化契約擬5月上路

為避免房東超收電價賺價差，內政部長林右昌說，今天起已預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，5月上路應該沒問題。

9小時前

更換新瓦斯表後…重慶大批人「瓦斯費飆漲」有人增加5倍多！

重慶大批消費者在2023年下半年開始，就不斷投訴重慶燃氣，稱供給的燃氣（台稱瓦斯）費用暴漲，地區涉及江津、渝北、巴南、北碚等地。根據公開通報，有消費者表示，更換新的智慧燃氣表後，家中燃氣費用大幅成長，有的月份燃氣費用甚至比以前高2-3倍，更有甚者表示家裡今年3月份的燃氣費用增加了5倍多。

9小時前

創新高！美「3000萬元城市」飆至550座　佛州最貴宅要價95億

美國房市進入百萬美元時代。根據Zillow最新分析，全美有550個「百萬美元」城市，即典型的住宅價值超過100萬美元（約新台幣3250萬元），就如Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）所說的，高價地區的興起反映了房市的供需緊張。佛羅里達州的那不勒斯2月登錄的一套豪宅，成為美國當今最昂貴的房產，售價為2.95億美元（約新台幣96億元）。

11小時前

男亂丟沙發辯稱借放　警1招反制影片曝光！開罰34.6萬

義大利一名36歲男子把兩張沙發隨處亂丟，扔在田野地上後離去，宣稱只是借放，之後還會回來拿。警方發現之後，用車子把沙發運回這名男子住處的花園，並處以1萬歐元（約新台幣34.6萬元）罰款。

12小時前

中台灣最大重劃區開發不到1成　建商押寶：基本盤很穩

14期重劃區為中台灣近40年來最大重劃區，自3年前開始有首案推出，累計至2023年底推案量已經來到800億元。但實際上以可開發面積來說，規模不到1成，在地業者估計，若14期完全開發，約可容納超過200棟建築，約5.7萬人。

12小時前

套房牆壁反覆發霉！4房客提前解約　房東油漆驚見「柱子在滲水」

台北市一名蘇姓房東將房屋隔成6間套房出租，未料111年間卻有多名房客提前解約搬離，進一步了解才發現室內牆面無故反覆出現大面積發霉狀況，蘇男追查後才驚覺是樓上房屋漏水，但經聯繫陳姓屋主反映、調解均未果，蘇男憤而提告，請求陳姓屋主賠償牆面除蟲、修復、及精神撫慰金等共34萬5100元。台北地院法官審理後，認為陳姓屋主應賠償6萬5100元。全案仍可上訴。

13小時前

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　業者籲：危老獎勵不落日

內政部去年第四季統計，台中市住宅數量111萬3792戶，屋齡30年以上住宅比例44.06%，近期地震頻傳，台中市政府都發局表示，為提高居住品質及環境景觀，推動都市更新及危老重建勢在必行。業者也跳出來，盼《危老》時程獎勵不落日。

13小時前

屋主才買統帥超慘！他曝「更慘的沒講」：看要不要那麼狠罷了

自月初以來地震不斷，23日凌晨甚至連續發生2起規模6以上強震，造成花蓮市「統帥大樓」傾倒。根據實登，今年該社區1月還有交易紀錄，為次頂樓戶3房物件，屋主入手738萬元，尚有貸款要繳。就有人指出，更慘的是購屋貸款契約裡有1條款，「就看銀行要不要那麼狠罷了」，話題引發討論。

13小時前

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1壞習慣」存款超慘：男友好可憐

「快結婚了，但還是守不住錢！」一名女網友透露，儘管她月薪有10萬，但卻是個月光族，最近還瞞著男友花掉10萬做醫美。事實上，原PO與男友有存一筆結婚基金，其中婚房預計要花110萬做裝潢，殊不知男友最近因工作賠掉60萬，加上她又偷做醫美，讓原PO哀喊「怎制止自己狂花錢？我男友好可憐。」

15小時前

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬起入主「吉祥．如藝」抗震精品地標

全地產Pro Agent不動產代銷仲介執行長黃楷鈞表示，達永建設旨在將每個建案都打造成獨一無二的藝術品，「吉祥．如藝」當然也不例外，從地段、建築工法、格局建材到付款方式、接待行銷，每一項環節皆替購屋族貼心考量，提供精品級居住質感。

16小時前

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

讀者迴響

熱門新聞

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

近4年最大規模法拍標脫　昔日持..

租屋族快看！房東「超收電費」有..

老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

還沒夏天「一票人都換家電」！全..

1棟住宅大樓都沒有　13期首家..

持有7年等不到價漲　科博館百坪..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

新竹遊樂場1.9億交易「前手大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租屋族快看！房東「超收電費」有..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

美「3000萬元城市」飆至55..

男亂丟沙發　警1招反制開罰34..

中台灣最大重劃區開發不到1成　..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　..

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1..

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366