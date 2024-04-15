陸人在日本「買房如喝水」！售價2億日圓仍喊：好便宜

▲大陸民眾掀起在日本購房熱潮。（示意圖／載自pixabay）

圖文／CTWANT

中國大陸富裕階層的資產配置已日趨多元化，如今最火燙的投資策略便是去「日本買房」，尤其在中國房地產市場降溫，及日圓貶值的大背景下，更放大了投資日本房地產的吸引力，這也讓大阪房地產經紀人直言「中國人在日本買房就像買廉價汽車或其他東西一樣隨意」，就算是售價2億日圓（約合新台幣4211萬元）的標的，也會讓中國買家大嘆「好便宜！」

綜合《華爾街見聞》、《富士新聞網》的報導，大陸人在日本「買房如喝水」，尤其對於尋求穩定投資管道的富裕階層來說，中國房地產市場降溫，及日圓的大幅貶值，放大了日本市場的吸引力，為陸人提供了高性價比的投資機會。大批中國買家蜂擁而至的結果，也導致東京23區新建公寓的平均價格，在2023年首次突破1億日圓。

一位大阪房地產經紀人也向媒體表示：「中國人在日本買房就像買廉價汽車或其他東西一樣隨意。」除了北海道，中國資金也正在流入大阪和京都等關西地區的房產。而且中國買家尤其熱衷於購買那些不受當地人歡迎的低階房產。

例如，大阪市中心某個評價不太好的住宅區，雖然交通便利，但交易價格卻相對便宜。雖然日本投資者可能不願意購買該地區的房產，但仲介聲稱，中國買家的態度非常果決。目前，該社區有許多起價約2000萬日圓（約合新台幣421萬元）的小戶型住宅和公寓，都已經被中國買家搶購一空。

即使是剛落成的東京高價住宅，大陸有錢買家聽到售價，也是花錢不手軟。像是東京中野區的一棟公寓才剛於3月建成，近日來看房的30多歲大陸女子一眼就看上，認為這棟土地面積約140平方公尺、3層9房的公寓，距離新宿站僅約2公里，交通非常便利。她也補充，自己原本的預算為1億至4億日圓（約合新台幣2105萬元至8422萬元），但由於日圓疲軟，所以即使是2億日圓左右也很便宜。

▲陸女看上東京一棟剛蓋好的公寓，售價2億日圓（約新台幣4286萬元），讓她直喊便宜。（圖／翻攝自《富士新聞網》）

在中國之外，疲軟的日圓和日本今年令人矚目的經濟復甦，也讓許多外國投資者紛紛重返日本房地產市場。房地產顧問公司Knight Frank LLP也在去年9月發布的報告稱，隨著電子商務和第三方物流業的迅速發展，以及日本旅遊業的回升，物流資產和酒店房地產領域呈現出顯著的增長趨勢，再加上廉價日元帶來的低融資成本優勢，令日本樓市成為理想的投資目的地。

報告也指出，在截至2023年的10年間，日本商業房地產市場已獲得約162億美元的投資，其中12%來自今年上半年，凸顯了投資人興趣明顯激增。今年1月至9月，新加坡對日房地產投資近30億美元，居於首位，其次是美國的25億美元和加拿大的10億美元。而中國香港地區則排在第5位，投資額約7.5億美元。

房地產服務機構仲量聯行日本市場研究主管Takeshi Akagi也對媒體表示：「縱觀今年，迄今為止的日本房地產投資市場，很明顯比其他國家的房地產投資市場要活躍得多。 」

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