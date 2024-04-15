4000萬房「全不留給兒子」　8年級媽媽急退休：怕錢不夠

▲原PO想趕快退休。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「想退休，但不確定錢夠不夠？」一名八年級生女網友透露，身上有三間房產，市值加總約4000萬，而她已等不及退休，「不考慮留任何房子給我兒子的情況下，想活到80歲就可以掛了，我大概還要存多少錢？」文章曝光後，網友紛紛熱議「問題應該是4000萬房產，可以產生多少被動收入？」

一位女網友在Dcard表示，她目前33歲、育有一名3歲兒子，並且名下有三間房子，因通膨影響，這三間房子的總市值約為4000萬。她提到，房貸還有1200萬左右，「存款、儲蓄險、股票跟房貸金額剛好打平。」若扣除房貸，原PO去年實際總花費約45萬。

原PO接著說道，老公所有資產會留給兒子，由於她想提早退休享受人生，因此身上的三間房子並不考慮給兒子，「想活到80歲就可以掛了，我大概還要存多少錢？或者每個月維持賺多少錢就可以了？」

事實上，原PO與親友討論過這話題，「很多人跟我說夠了，但其實我覺得50年很長，感覺錢不太夠」，因此想問大家怎麼看？

底下網友給予意見，「問題應該是4000萬房產，可以產生多少被動收入」、「這取決於你的不安定感有多嚴重」、「如果沒有薪資收入或被動收入，只靠積蓄坐吃山空，很容易金錢焦慮，有些人焦慮到省吃儉用或亂投資大賠，最好每個月有個穩定的現金流，如債券或ETF配息或租金收入」、「個人保險／長照、失能、失智險可以先買起來／美金利變型保單現金給付型也可以加強，依照去年一年花費45萬，剩下50年還需要2250萬，到時不夠賣掉一間房就沒什麼問題啦」、「靠老公養就好了，幹嘛工作」。