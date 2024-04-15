台中和牛燒肉驚爆用過期肉　一查租金「10年來最高」

▲台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」被查出店內放有過期食材，受外界關注。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」被查出店內放有過期食材，受外界關注。事件爆發後，店家發布道歉文，但網友並不領情，經查實價登錄，該店面去年6月以「急租」方式用月租金7萬元承租，在地房仲業者則透露該店以高於周邊行情出手，令人驚訝。

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台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」去年10月風光開幕，主打原汁原味的日本味，更以客單價每人3900元切進頂級燒肉市場，店家更強調供應商、設計師、廚師、經理和董事皆來自日本，要推行日本燒肉文化，為台灣的燒肉創造新的歷史。未料，卻爆出被食安處查到肉品在去年11月、12月就到賞味期限。

▲經查實價登錄，該店面去年6月以「急租」方式用月租金7萬元承租。（圖／翻攝自內政部實價登錄網）

實際查詢實價登錄，該店面於去年6月時以月租金7萬元整出租，建坪50.25坪，以建坪拆算租金單價逼近1400元。而有趣的是，備註上還寫明「急出租急承租」。

該區塊鄰近捷運綠線，因位處五期、七期重劃區交界，周邊消費力道十足，也吸引許多質感名店、無菜單日料等名店進駐。實際查詢周邊實價登錄資訊，該店面也成為近10年來，同一條路上「最貴租金、最貴單價」的代表。

▲台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」也成為近10年來，同一條路上「最貴租金、最貴單價」的代表。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，在地房仲楊先生就說：「以該區段來說，2年前過去距離不遠的角間店面差不多坪數的租金落在3、4萬元左右，疫情過後，餐飲市場回溫，且在捷運開通後，店租也有所拉抬，單坪租金從550~600元，拉抬區域租金來到750~900元。」

楊先生表示：「以該店面單價破千元價碼來觀察，稍高於市場行情，但也因該區段要能符合面積大小又能接受做餐飲的物件並不多，具備稀有性，因此不算太偏離行情。」

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