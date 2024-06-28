洗衣機太小...他3年後要搬家「該直接買大嗎？」　網推1方式

▲原PO猶豫是否要購入較大的洗衣機。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者郭卉寧／綜合報導

「3年後搬家洗衣機怎麼買？」近日，有一名網友苦惱表示，家裡的空間只適合放置較小的洗脫烘機器，有些不方便，以及未來會搬家、空間也會變大，因此很猶豫是否要現在就購入較大的洗脫烘，「要先買適合的，還是可以用很久的？」對此，不少人建議1方式。

原PO在PTT發文表示，目前住家空間只放得下10公斤的洗脫烘機器，被單必須拿到社區的洗衣間清洗，而他預計3年後會搬家，新家陽台的空間就可以放15公斤以上的洗脫烘，因此很猶豫該直接買適合新家的機器，還是要先買適合目前空間大小的，「如果要買大，會讓家裡動線變得很糟，到底要先買適合的，還是買可以用很久的？」

貼文曝光後，不少人都認為可以先買適合的，之後搬家再賣掉就好，「買適合普通的就好，可捐贈或留下」、「買適合的，3年後二手賣掉就好」、「買二手的再賣掉」、「便宜的，之後賣或送都可以」、「買合適的，之後再賣」、「先買便宜而且適合的吧」。

此外，還有一票人建議，可以捨去洗衣機，直接到自助洗衣店更方便，「洗衣店投幣」、「請善用洗衣店」、「用外面投幣式的」、「直接去外面用自助洗衣」、「乾脆去外面用投幣式的」。