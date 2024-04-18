蓋養老房照顧父母！男子遭親姊妹設局…房和土地沒了還被趕出家門

▲男子善盡照顧父母責任，卻因沒有簽下白紙黑字的土地、房子繼承權，最後落得什麼都沒有。（示意圖／unsplash）

記者王麗琴／綜合報導

馬來西亞一名男子燃盡自己的青春照顧父母，還須分神守護兩老的產業，未料卻遭6個親姊妹以讒言背叛，落得被父親逐出家門、失去土地繼承權下場。

根據《詩華日報》報導，男子的妹妹在臉書還原哥哥遭另外6個姊妹們背叛的始末，表示他們8兄妹的父親在當地擁有一塊土地，負責照顧爸媽的哥哥沒有固定工作，父親因此建議他在土地上蓋房出租，並讓8兄妹們平分土地。

女子表示，哥哥遵照爸爸的指示在土地蓋了6棟24房的出租建物與一家小型商店，父親也同意除了出租房，商店的土地也屬於哥哥，雙方再以口頭協議讓爸爸獲得其中一棟房。協議雖讓哥哥能獲得扣除開銷後的所有收入，但哥哥必須對排汙費、維護費甚至收不到租費負責，且租費還要用來支付地稅與兩老的生活開銷。

然而，爸爸在媽媽病逝後突然改變心意，用哥哥已經拿了很久的租金作理由，拒絕再讓哥哥拿租金，之後甚至把哥哥趕走。女子認為，姊妹們曾想要哥哥建造的房子，雙方也曾為此衝突並出現拆除出租屋的要求，所以姊妹們很可能煽動爸爸把哥哥趕走。

女子也感歎，如果哥哥一開始與爸媽簽下白紙黑字而不是達成口頭承諾，或許就不會落得這種下場，並透露自己也因為替哥哥說話，遭到爸爸的怒斥。