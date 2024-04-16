台積電助攻！台糖嘉義精華地脫標　得標人興OO引熱議

▲台糖公司釋出嘉義朴子市縣治特區土地，由興安營造以3.46億元得標，溢價74%。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

台積電先進封裝廠將進駐嘉義，帶動區域發展備受矚目。台糖公司釋出嘉義朴子市縣治特區土地，採合建方式招標，底價1.98億元，換算地價單坪20萬元，最後共3組人馬投標，由興安營造以3.46億元得標，溢價74%，換算單價35萬元，創當地新高價。

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台積電將在嘉義科學園區設2座先進封裝廠，可望帶動上中下游產業投資，也讓周邊房市再受矚目。

台糖日前釋出1筆朴子市土地，換算總開發面積達989坪，採土地合建方式公開招標，投標底價1億9803萬4900元，共有3家公司投標，最後得標金額達3億4630萬元，面積約988.92坪，換算1坪約35萬元，溢價達74%，創當地土地價格新高。

▲得標人是嘉義在地甲級營造廠「興安營造」，營業內容包含公共工程、大樓工程等。（翻攝自台糖官網》）

由於得標人台糖公告為「興○○」，還引來不少在地人熱烈詢問，是否由興富發得標。

台糖土地開發課表示，該地位於嘉義縣朴子市嘉朴段的吉祥七街，鄰近嘉義縣政府，屬於生活機能發達的縣治特區，地段發展潛力佳，得標人則是嘉義在地甲級營造廠「興安營造」，營業內容包含建設公共工程、大樓建築工程等。

針對未來用途，記者致電興安營造，該公司僅簡短回應，還在最後決議討論中。

▲縣治特區今年受惠台積電題材，吸引買方搶進，地價直接跳空上漲。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產故宮南院加盟店東吳宗翰表示，嘉朴段直到2022年地價行情約為22萬元左右，去年無買賣交易紀錄，今年受惠台積電題材，吸引買方搶進，地價直接跳空上漲，1月曾創下33萬元新高，此次單價再度突破。

不只地價，連房價也出現3字頭。縣治特區目前唯一的預售案「Ai世界城」離嘉科不遠，共818戶，今年農曆年後才剛潛銷，清景麟建築集團董事長林聰麟透露，已正式賣破800戶，成交價均價為34萬元，目前尚未有實登揭露。

外界預估，從「Ai世界城」銷售狀況及成交價來看，若未來興安營造在縣治特區推出新案，房價可望站上4字頭。

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