【廣編】歐德完美客製化排球國手皮皮的家　小宅空間神放大

圖、文／歐德提供

現役為中華台北女子排球代表隊的皮皮（曾琬羚），27歲生日時，買下第一間房子，憑藉「專業相信專業」的信念下，委請歐德設計師余相穎規劃15坪小宅，完美客製化成果讓她直說讚。

「麻雀雖小、五臟俱全」完全貼合皮皮裝潢後的新家，2房2廳格局應該規劃的櫃體通通都有，應該很難塞得進去的大物件，如大茶几、大沙發、大電視等，一個也不少。玄關入門起，重視風水的皮皮先設置鋁框長虹玻璃隔屏遮蔽，確保隱私，全室選用榮獲綠建材標章「Order floor超耐磨木地板」，希望讓腳丫子舒服，開啟幸福的一天。

為了跳脫小坪數避免使用深色調的刻板印象，設計師依照皮皮的喜好，運用黑色系搭配白灰調，帶出空間立體輪廓，「抹茶那堤」沙發背牆，增添活潑個性，成為最吸睛主視覺牆。設計師也為皮皮滿足家裡一定要有「吧檯」，住在15樓可以喝咖啡賞美景，在不影響動線下，依照皮皮171公分的身高，量身打造吧檯檯面高度110公分，一般桌面高度約90-100公分，並用櫃體當桌腳增加收納；餐桌另一側電器櫃，平台高度等同吧檯，符合以人為主使用需求，讓她再也不用彎腰做家事。

說到主臥，皮皮最大需求是「King size床」，讓睡姿豪邁的她可以自由翻滾，而床架則選用小蜻蜓掀床，讓儲物量翻倍，而且她的衣櫃吊衣桿高度是210公分，比起一般高出10公分，讓她翻找或吊掛衣褲，都輕鬆自如，小宅空間神放大，溫馨好舒適，皮皮謝謝歐德幫她完成夢想中的家。