8萬人跨9萬人花了38年！　台中清水造鎮案帶動人口暴增

▲中台灣唯一同時具備陸海空三種運輸動能的清水區，人口有望率先邁向9萬人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市人口即將突破285萬大關前夕，中台灣唯一同時具備陸海空三種運輸動能的清水區，民政局表示，截至15日統計，清水區人口已達8萬9981人，人口僅差19人就能邁向9萬人，這也是清水區歷時38年，人口從8萬成長至9萬的重大突破。

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對於清水區人口即將邁進9萬人，台中市長盧秀燕表示，市府近年加大海線地區各項建設力度，吸引建商推案造鎮、人口大量移居，加上國際開發商建置Outlet購物中心，在建設利多與產業發展的雙重助力下，帶動海線地區人口增長。

民政局長吳世瑋指出，清水區轄內有「清水火車站」、全台第二大國際商港「台中港」，以及中部唯一聯外機場「台中國際機場」，是中台灣唯一同時具備陸海空三種運輸動能的區域。

▲2024年清水區、梧棲區有不少造鎮案將落成，造鎮買氣旺也帶動人口增長。（圖／記者陳筱惠攝）

市府也積極加強海線地區各項建設，交通方面，龍井、沙鹿及清水區的重要交通命脈，中科西南向聯外道路通車，去年完工通車，有效紓解台灣大道的龐大車流；聯絡高美濕地與台中港的濱海橋改建，讓海線居民通行更為安全；還有清水車站人行跨站天橋啟用，大幅節省旅客通行時程。

對此，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「2024年清水區有不少造鎮案落成，如389戶的『聯悅聚』、協和建設新案與零星個案，不僅清水區，隔壁梧棲區也有總戶數607戶的『長虹天擎』進入交屋階段，相對而言確實造鎮案帶動下，讓區域內人口大量增加。」

▲海線四小龍（沙鹿、龍井、梧棲、清水），近10年間人口增加2萬1655人。（圖／記者陳筱惠攝）

過去海線地區常被視為蛋白區，但近年讓海線地區能見度不斷提升，並吸引不少人口遷入。根據統計，有海線四小龍之稱的沙鹿、龍井、梧棲、清水，近10年間人口從30萬6506人增加到去年底的32萬8161人，總計增加2萬1655人，顯見在建設利多與產業發展的雙重助力下，帶動海線地區人口增長，未來發展性持續看好。

吳世瑋也提到，即將營運或完工的「台中海洋生態館」、「清水國民暨兒童運動中心」，以及規劃中的「捷運藍線」、「機場擴建」等工程，多項建設利多持續加持，也會持續帶動清水區生活機能逐步完善。

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