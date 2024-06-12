首爾新村商圈沒落？咖啡廳倒光、店鋪空置沒人租　人潮轉戰這三處

▲首爾新村店租金上漲，導致店家空置率上升，商圈死氣沉沉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近年來隨著西門町迎來許多國際觀光客，原本受到年輕族群歡迎的台北東區商圈正逐漸式微，外界認為店租金太高是主因。同樣在南韓首爾，自從新冠疫情結束後，本該擠滿年輕人的弘大、新村等大學商圈卻並未人滿為患，取而代之的是空店鋪的待租公告以及增加的空置率，商圈死氣沉沉。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，位於首爾中心西北部的新村與弘大商圈，周圍遍布著延世大學、弘益大學、梨花女子大學、西江大學等，尤其從新村站到延世大站一帶的「名物街」，過去每年都會舉辦許多豐富的活動，吸引外國觀光客造訪，市政府甚至將其指定禁止車輛進入、只允許行人步行，不過如今卻死氣沉沉。

原本新村名物大街和梨花女大附近總是坐落許多咖啡廳，如今卻空出許多店舖，附近的弘益大學、高麗大學、建國大學附近的商圈也失去過往的生氣，近年大學商圈的沒落其實相當有感，因為光是韓國不動產院的統計資料便顯示，雖然去年第4季首爾小規模商家空置率為5.8%，但新村、梨花女大卻高達18.3%，整個高出3倍，至於弘大、合井站一帶的中大型商家空置率則為9.8%。

報導分析，導致大學商圈整個沒落的原因，在於小資本經營的店家實在無法承擔高昂的租金，首爾市麻浦區西橋洞每坪（3.3平方公尺）租金2023年第1季飆漲至新高的19萬553韓元；而新村小規模商家平均每坪租金去年第4季來到4萬7500韓元，比前一年的4萬7400韓元還高；至於新村和合井一帶商家店租金則達到6萬6600韓元。

隨著全球經濟迎來通貨膨脹、高利率、高租金，導致無法承擔店租上漲的業者決定關門大吉、不再續租，加速商圈老化現象，尤其大學商圈內連鎖品牌的商家櫛比鱗次，更促使商圈失去過往的特色，也因此年輕族群轉而被吸引至延南洞、聖水洞、清潭洞。

新村某仲介業者關係人士表示，「大學商圈已經倒得差不多了，商人們先後離開，導致空置率提升，假設房東還是不願意調降租金，則商圈恐怕無法恢復往年生機。」

西江大學不動產學系教授權大仲（音譯）認為，「店租金過度上漲，許多店家無法承擔，導致商圈失去自己的特色，使得民眾不再願意前往，而商圈自然垮台。」