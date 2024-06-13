要賣房「親戚來打聽」恐怖對話曝！一票嚇搖頭：中親友煞

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「整個一個莫名其妙！」一名網友表示，他計劃出售自己的房子，然而，當他的親戚得知這個消息後，竟然要求他以當初的購買價格賣給他，「我說參考實價登錄的價格，他還不爽咧…」貼文引發話題，就有人直呼，「我還遇過要用公告房價賣他的」、「不要賣給熟人」、「中了親友煞。」

原PO在「買房賣房我想問」表示，「我打算賣掉現在的房子，有親戚知道這個消息，竟然叫我用當初買的價格賣他。」他起初還回應，應該參考實價登錄的價格，沒想到親戚就不爽了，令原PO無奈直呼莫名其妙。

這個經歷引起熱論，有網友超有感，「我還遇過要用公告房價賣他的，世間白癡多。」還有人開酸，「很有良心的親戚，竟然沒有叫你送他，很難得的親戚耶」、「可以確定你這個親戚很會打算，不會吃虧。」

眾人則紛紛搖頭，「最好不要跟親戚有任何金錢往來，買賣也不要，很麻煩，日後問題多」、「不要賣給熟人，免得要當一輩子的免費維修金主，什麼東西出問題都找你……」、「你這還好，至少對方擺明不要臉，有的加個幾萬，還一副天大的恩惠」、「千萬不要賣親戚，包準十年後還跟你情勒」、「熟人真的很愛這樣，鄰居也是，所以不要賣給認識的。」