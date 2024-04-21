進場沒收3C用品！　預售案場搞神祕遭爆：翻版0元購屋

▲有業者同樣打著翻版「0元購屋」的模式進軍預售市場。（圖／讀者提供）

記者房產中心／台中報導

房價高漲，不少人想從房地產買賣獲利，過去預售屋常見以AB約、轉紅單方式讓投機客從中牟利，隨著《平均地權條例》修正上路後，這類交易消聲匿跡，卻有業者同樣打著翻版「0元購屋」的模式進軍預售市場。對此律師則嚴正呼籲，消費者勿以身試法。

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《ETtoday新聞雲》接獲爆料，位於中部的預售案，出現疑似團購且打著「0元購屋」的模式進行交易，爆料人C投訴：「說明會前完全不知道是什麼物件，主辦單位只請我們帶著現金50萬元，直到進入會場才揭露。」

令他覺得匪夷所思的地方則是在於：「進場前就有被告知，手機設備全都要沒收，且還得通過X光機掃描，並簽署一份保密協議。」

▲該手法如同過去的AB約模式，但移除B約，僅以口頭約定成交金額，對消費者相當不利。（圖／示意圖）

做完一切流程之後，進入會場還得抽號碼牌，實際說明會的內容，他說：「其實是建商委託這個單位賣房，現場簽約的價格比如說是總價1000萬元、貸款800萬元，那實際就是以貸款金額800萬元為成交價，但合約上會寫千萬元，實登也會刊登千萬元。」

進一步詢問是否如同過去「AB」約的交易模式？C說：「很像，但應該是為規避法規，購屋族買房依然得依約繳付簽約金，付完後到最後交屋才能退款。」至於如何退款，C並不清楚。

C也說：「其實整場下來手機都被沒收，加上沒憑沒據就像是一場大型的『信任遊戲』」，對於C為何想參加這類說明會，C說：「房價一直漲，站在買方角度這幾乎就是不用成本的買房投資，而且還能期待房子蓋好後的升值空間。」但卻又認為這樣失去公平正義，才出面說明交易流程。

▲房價高漲，不少人想從房地產買賣獲利。（圖／示意圖）

針對此案件，雖然表面上規避了法則，但實際上對於購屋族相當不利。亞細亞國際法律事務所律師陳頂新認為：「首先，消費者與建商或代銷業者間之書面契約標的價金很明確，但若實際上是以賣方『口頭承諾』金額為成交價及登錄金額，那就可能會違反內政部實價登錄《平均地權條例》中的第81條之2規定。」

「不僅可按交易戶數每戶最高處罰15萬元，經處罰2次仍未改正，並可加重處罰至100萬元。另也擬涉犯《刑法》第214條使公務員登載不實罪，而恐經檢調偵辦。」

另外陳頂新點出：「該手法如同過去的AB約模式，但移除B約，僅以口頭約定成交金額，還有一個風險即是最後若建商不買單，要求履行書面契約，消費者在舉證上就會有困難，若雙方互相因此事提告，賣方同時會有成立詐欺罪的風險。」

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