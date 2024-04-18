昔日首購甜蜜區新案坐4望5　內行推「平替版」房價打8折

▲房價飆漲，一向交易最熱絡的鳳山區，外溢第一圈還有8折價，帶動近期買氣超旺。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房市交易持續熱絡，不少首購、科技族群愛好新屋，預售及新成屋需求節節攀升。一向交易最熱絡的鳳山、楠梓區，以往都是熱門首購區，隨房價飆漲，外溢第一圈還有8折價，帶動近期買氣超旺。

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房價高漲，不少首購族群大感吃不消，就連以往多高居交易量前段班的鳳山、楠梓，也因漲勢明顯，買盤逐漸往價格相對親民的外溢第一圈移動。

鳳山區擁有35萬人口，人口數是高雄最多，指名度最高的文山特區，預售案成交單價坐4望5，民眾愈來愈負擔不起。不過鄰近文山特區，車程約10分鐘的華鳳重劃區，屬於文山特區外溢第一圈，新案性價比高，與文山特區相比，整體房價擁2~3成落差，還有3字頭價格，成為首購族鎖定熱區。

像是「向森青」位於文山特區、華鳳重劃區交界，總銷23億元，規劃24~40坪、2~3房產品，成交價32~38萬元，歐美建設董事長特助卓昱延表示，2房含平面車位，總價約1100萬元，吸引不少首購族購屋，卓昱延說：「167戶進場3周銷售約6成，有9成為自住客入手。」

高雄市仲介公會理事鄭啟峰表示，這波外溢效應不僅影響預售市場，也促使中古大樓價量具漲，華鳳特區每年交易量穩定在200多戶左右，5年內大樓均價達27萬元，與2020年還有1字頭相比，也有明顯漲幅。

▲外溢第一圈新案一覽。（ETtoday製表）

原本的1字頭首購熱區楠梓，目前預售房價最高已經達36萬元，附近的大社，緊鄰楠梓以及中山高楠梓交流道，加上距離台積電也不遠，因此磁吸自住買盤群聚。

因科技族群「喜歡新屋」的特性，在地代銷表示，台積電附近新成屋及預售屋供不應求，不少橋頭置產客連4字頭都勇於入手，買盤也外溢至周遭地區。

齊太廣告協理謝俊正分析，「皇家旺博市九期」、「吉隆天馥」、雲淬第2期」、「安庭風晴」等，今年成交價介於25~29萬元，與楠梓相比房價也有8折，不少首購型自住客瞄準大社購屋，買氣也有大幅提升。

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