買房遇滿意物件「卻只有機械車位」她超苦惱！　網勸：不要急

▲原PO遇見滿意的物件，卻只有機械車位，讓她很苦惱。（示意圖／ETtoday資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

要是喜歡的物件，只有機械車位，你會怎麼選擇？就有女網友指出，最近看到一間價格、地點和格局都很滿意的物件，但卻只有機械車位，讓她很猶豫是否該入手。對此，一票網友都搖頭勸，「不要急，多看看！」

原PO在Dcard發文表示，最近和另一半看到非常喜歡的預售屋物件，無論價格、地點或格局都很滿意，但唯一的缺點是只有機械車位，「因為非常喜歡就有先付訂金，但先生很擔心機械車位往後的各種問題，也許我們居住前10年沒問題，但以後要換屋賣不掉…」

因此，她想說如果一開始購入的總價低，或許未來想脫手時，也能開比較低的價錢來吸引人，「但想想，要是我也不會想買10年機械車位，想請問各位的看法會是如何呢？」最後她也補充，兩人看房的地點在台中。

對此，不少人都認為應該有其他選擇，「我覺得不行耶，台中地大選擇多」、「機械車位是我的話，絕對不考慮」、「除了台北外，一律不選機械車位」、「我是台中人～機械車位馬上刪掉不考慮，如果是天天需要開車的人，機械車位真的太不方便了！不要急，慢慢看多看看，一定會有更適合的物件出現」。

但也有人指出，地點好根本不怕難脫手，「區域好的話，一樣一堆人搶」、「價格低有價格低的市場，同樣室內大小比平車開價少兩百萬，還是有人會買單，前提是好地段」、「你想太多！你要是地段好，哪怕沒人買？我的社區（20幾年屋）都是機械車位，只要有房要賣，半年內就售出」。