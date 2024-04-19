南韓政府頒布新一波青年租房補助　每個月撥款最多20萬韓元

▲南韓政府針對青年租房提供補助政策。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球通貨膨脹和美國升息等影響，南韓房價不斷攀升，包括全租房（全稅，租客一次繳交龐大保證金給房東）的價格也正在上漲，加上先前「全租詐欺」等社會案件，導致民眾乾脆選擇利息較高的月租。對此，南韓政府決定減輕青年階層的住房負擔，每個月補助房租最多20萬韓元（約新台幣4445元）。

根據韓媒《首爾經濟》，為了協助青年減輕居住負擔，南韓國土交通部決定頒布套用新標準的「青年月稅特別支援」方案，從今年4月12日起開始接受民眾申請做為3月第21次民生討論會中所發表「都市空間、居住、品格三大革新方案」的後續措施。

為了擴大補助對象範圍，南韓政府決定廢除「保證金5000萬韓元以下、月租75萬韓元」的條件，針對青年階層普遍居住的單人套房、住商混合大樓個人公寓（officetel）提供補助，考量到青年的租屋模式正從全租轉換至月租。

若是和父母分居的19至34歲、無持有住宅的青年即可提出補助申請，申請者必須在所得、財產條件上滿足中位所得60%以下（一人家庭，月收134萬韓元），財產價額必須在1億2200萬韓元以下。

南韓政府以每位青年實際所支付的房租為範圍，2年來每個月最多可以補助20萬韓元，最長分期12個月支付；至於因學校放寒暑假、搬家而遷移戶籍居住地，導致月租補助中斷者，若在上述方案實施期間（2024年3月至2026年12月）遞出新一份租房合約，則可向政府申請領取12個月的補助。

至於若青年入伍服兵役、在國外居留超過90天以上、轉為和父母一同居住，或是在轉移居住地後未能提出變更申請，則月租補助會被自動中斷。

報導建議民眾可以先行在平台上試算自己的財產條件有無符合補助對象範圍，接著準備相關文件，向居住地所在的地方政府提出申請即可。

南韓國土交通部居住福祉政策官李基峰（音譯）表示，「青年月租特別支援事業旨在協助減輕青年獨立自主時的負擔。」