住男友家的房子「該給房租嗎？」　網答案一面倒：要保障自己

▲原PO想要和男友同居。（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

在外面租屋都要付房租，但如果是認識的人，房租該怎麼給？一名女網友透露，今年準備要和男友同居，但住的房子是男友家的，水電費會由2人負責，但她好奇是不是應該要拿房租給男友爸媽？文章曝光，大部分網友都建議，「一定要給，不然也要表示心意」、「天下沒有白吃的午餐，建議還是要給！」

原PO在Dcard發文表示，近期想要和男友同居，房子是男友家的，男友家人則住在隔壁，「他爸媽和姊姊住一間，我們兩個自己一間，生活空間都是分開的」。他們已經討論好了，2人會一起付水電費，但不知道是不是應該要拿房租給男友爸媽，於是PO文詢問看看。

▲原PO不知道要不要拿房租給男友爸媽。（示意圖／記者劉維榛攝）



多數人都認為應該要給，「房子誰的名下？如果是人家爸媽的，我會給房租，避免被說白住，也避免人家不高興就趕。人心變化莫測，現在說不會，不代表以後有紛爭，不會拿出來說」、「比照外面行情給房租，免費的最貴」、「其實就算他們說不用給，但沒給是你欠他們，以後吵架可能會被拿出來講，給了大家在家地位就比較平等」、「沒結婚沒保障，什麼都不用講就是付錢，我是覺得就算結婚了，名字在他爸媽下面，我覺得還是有風險，就是真的很可能一有事就拿這些來嘴」。

還有人建議，「記得簽租約哦，保障自己」、「會給市價的一半」、「是我不會給，寧可另外租房子，住那麼近很煩的，這間出租」、「你可以和男友父母表示想要繳房租，但我覺得通常高機率不會跟你收，如果沒有和你收房租也別真白吃白住，偶爾買吃的或伴手禮多準備一份給對方，表達一點心意也好」。