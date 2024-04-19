水族量販熄燈6個月秒換2租客　鳳山租金天花板出現

▲「永信水族量販」舊址的三角窗店面，去年12月底歇業，沒想到6個月秒換2租客。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄文山特區商圈成熟，「永信水族量販」舊址的三角窗店面，去年12月底突歇業，沒想到6個月秒換2租客，根據最新實登，月租金為30萬元，堪稱近5年鳳山店租天花板。

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鳳山文山特區內文濱路、文衡路交叉的金店面，多年來一直是「永信水族量販」承租，是不少鳳山在地人的共同回憶，去年8月撤出後，空置不到1個月就由新品牌「爆爆蛙」火速承租。

在地房仲透露，新租客租下後，因裝潢費用太高，今年1月選擇解約，2月又有新租客「錢都日式涮涮鍋」秒進駐，將打造高雄首家旗艦店。

▲鳳山30萬元租金店面。（ETtoday製表）

該店首次有租賃實登公布，新租客從今年2月21日開始承租10年，為地上1樓，屋齡21年，建坪約130坪，月租金30萬元，換算單坪租金2331元，目前尚在裝修中。

住商不動產鳳山文山加盟店東鄭啟峰表示，以文山特區來看，店面租金行情單坪落在1000元左右，雖然「錢都」租金略高於區段行情，但位於黃金三角窗、又是文山特區指標店面，對新品牌形象兼具廣告效益，曝光效果也優。

▲青年路二段的透天店面招租，才出租1天就有新租客。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登，從2018年以來，至今鳳山最高租金天花板就是30萬元，總價再高就很挑租客。鄭啟峰分析，文山特區因為人口多、消費力高，大型店面的能見度高、廣告效益也佳，因此可以吸引如餐飲新品牌等業種的目光，以租金10萬元上下最容易出租。

像是青年路二段的透天店面招租，整棟租金開價9.8萬元，才招租1天就有新租客，由甜點品牌「十月甜」先卡位1+2樓，只要是地點對了，鄭啟峰說：「文山特區租金10萬元內，一周出租都嫌太慢。」

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