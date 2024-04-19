昔日全台最大「中輟樓」　大坪數毛胚首現小賠出場

▲號稱全台最大的中輟樓前身為鐳力「萬世如意」的中輟樓，首現大坪數毛胚屋賠售案例。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

號稱全台最大的中輟樓前身為鐳力「萬世如意」的中輟樓，基地位於五權西路、精誠路口，矗立10餘年在2019年由開發商宣布重新整建後以「國美晴空」個案正式公開銷售，以親民價問世，不過近期首現賠售案例。

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這棟在台中地產圈赫赫有名的中輟樓，前身是鐳力建設「萬世如意」，地點就在正五期重劃區，又在國美館附近，最初規劃以豪宅開賣，但隨著鐳力建設財務發生問題，而變成中輟樓，2007年時由遠雄建設與永豐棧酒店完成結構外觀，但後續卻又閒置。

直到采揚建設2019年宣布重新整建後以「國美晴空」問世，趁著房市起漲東風，以親民價問世後迅速銷售一空，據了解，「國美晴空」當初分兩期銷售，分為70至83坪左右的標配屋，第二期就是137坪以上大坪數，當時是以2字頭價碼問世。

▲該社區主力總價落在2千萬元左右的物件，轉手獲利皆頗豐。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄揭露，該社區主力總價落在2千萬元左右的物件，轉手獲利皆頗豐，但中樓層總面積163.98坪的毛胚物件，在2021年時前屋主入手3839萬元，2023年10月以總價3600萬元轉手，帳面賠售239萬元。

資深仲介廖香婷認為：「以該戶來說持有2年賠售239萬元，其實幾乎是平盤，以單價來看入手25萬元，每坪賠1萬多元，但總價仍是超過3000萬元甚至逼近豪宅天花板，以周邊來說這個總價可選擇性多，不一定非得選擇屋齡超過10年的中輟屋物件。」

▲該社區地點就在正五期重劃區，又在國美館附近，最初規劃以豪宅開賣。（圖／資料照）

另外，據知情人士表示，當初銷售時137坪以上大坪數都使以毛胚屋交屋，從該物件來看持有2年並未裝潢，推測當初購入屋主就是以置產角度為主，以目前周邊預售屋行情來說2字頭仍相對有吸引力。

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