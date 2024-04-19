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「1職業」月收20萬　她存不到頭期款！同事見存款傻眼

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO月賺20萬，卻存不到頭期款。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「月入20萬，湊不出頭期款的人生！」一名女網友透露，儘管賺得多，但家裡開銷也很大，爸媽生意失敗，又向保單借款，加上以前買了太多保險，以及住院與孝親費等，讓她壓得喘不過氣來，「好像永遠都無法存到錢...羨慕別人正常的家庭，真的好累。」

一名女網友在Dcard表示，幸運能有20萬月收入，沒車沒房也不買精品，無奈總是存不到錢，「戶頭卻連100萬存款都沒有」，同事聽聞後都各個傻眼，「他們大概都能存至少一半！」

原PO進一步透露，每個月房租、家人和自己的保險金、以及孝親費等開支就佔了他收入的一半。保費之所以這麼高，是因為家裡以前比較富有，買了很多保險，無奈爸媽生意失敗，家道中落後，原PO要負責繳保費，「加上爸爸當時有用保險借錢，媽媽身體不好沒工作」，孝親費必須給，還須負擔開刀住院的花費等。

原PO不禁怨嘆，月收20萬是靠自己努力拚來的，「從剛入職每天加班，什麼工作都攬在身上做而得來的升職機會」，儘管收入比大多數人來得好，但家裡的開銷卻越來越多，「好像永遠都無法存到錢，甚至連一台車都沒辦法買！」

對此，原PO抒發情緒直呼，「不知道什麼時候是盡頭，不知道工作那麼努力為了什麼，更不敢說生小孩這件事，當別人在羨慕我20萬月收的時候，我更羨慕別人正常的家庭，真的好累。」

底下網友紛紛給予建議，「保險可以調整（降），可以諮詢看看，保險借錢要看看是哪一種保險，如果是理財類（定存或基金）都先結掉；孝親費酌量，總之最少要存緊急預備金吧」、「保險減額繳清」、「你的問題點不是不知道如何理財，而是不忍心做到那種地步，放生家人以獲得更好的生活品質/繼續承擔原本不該是你的責任，但過得很辛苦，看起來妳選擇了後者」。

留言串中，也有網友好奇詢問，「到底做什麼可以月入20萬，我不太相信」。原PO則回應，「美容院主管，管理三家分店，業績平均180萬，薪資加分紅差不多18-20萬。」

關鍵字：月薪孝親費頭期款買房保費房租

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