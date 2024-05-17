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搶搭軌道經濟列車！台南高鐵地王地標「達麗世界仁」坐擁百貨、未來三鐵門戶

▲「達麗世界仁」坐落商業區住宅第一排，緊鄰三井OUTLET、未來三鐵匯集的高鐵站，將是台南高鐵特區嶄新的地王地標。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／台南報導

「買房跟著交通建設走」是不敗金律，像是台南高鐵特區，有高鐵串起全台一日生活圈，又有產業、商城等先行到位，加上台鐵沙崙站，以及未來的捷運等多項紅利，給予周邊房價強大支撐力，便被視為軌道經濟的明星特區。

▲▼台南高鐵特區,高鐵台南站,台南三井OUTLET,沙崙綠能科學城。（圖／記者姜國輝攝）

▲台南高鐵特區被視為軌道經濟的明星特區。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

財經專家汪潔民表示，現在整個經濟重心已經可以看出，嘉義以南將成為未來台灣的科技與經濟重鎮，而高鐵，作為所有軌道交通中層次最高且人流最多的選擇，其所在地的發展優勢自然也更高。他進一步說明，沙崙是新政府未來綠能發展的重要據點，因此台南市政府在此投入近580億新台幣進行完整規劃，接下來將進行招商引資，是極具投資價值的潛力區。

▲▼房產專家,汪潔民。（圖／記者姜國輝攝）

▲財經專家汪潔民。

北南科、南沙崙，台南雙引擎已具體成型，目前高鐵特區的沙崙綠能科學城有3大國家級研究單位等93家公私機構進駐，加上商業、醫療等生活機能陸續轉強，人口紅利持續發酵。

▲▼台南高鐵特區,沙崙綠能科學城,工業技術研究院,綠能科技示範場域。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼高鐵特區的沙崙綠能科學城有3大國家級研究單位進駐。

▲▼台南高鐵特區,沙崙綠能科學城,中央研究院南部院區。（圖／記者姜國輝攝）

汪潔民認為，沙崙綠能科學城引進的人才主要是高科技和高醫療素質的人才。待中研院、工研院和國研院正式到位，預期創造超過1,800個高階就業機會；另外，目標2025年開幕的台南三井OUTLET二期將新增約50家專櫃，還有2025年完工的陽明交通大學台南校區，以及預定2031年運作的成大醫院沙崙院區，可望有超過2.2萬就業人口到此入住。

▲▼達麗世界仁,台南高鐵特區,高鐵特區住宅第一排。（圖／記者姜國輝攝）

▲「達麗世界仁」將是台南高鐵特區內最高住宅大樓。

人口移入帶來居住需求，新聚落、新生活圈未來發展可期，也為房市增添動能。台南高鐵特區成為推案熱區，近期又以坐擁一級精華地段、緊鄰百貨及未來三鐵門戶的「達麗世界仁」備受矚目。

▲▼台南高鐵特區,高鐵台南站,台南三井OUTLET,沙崙綠能科學城。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「達麗世界仁」坐落高鐵特區住宅首排，緊鄰三井OUTLET、未來三鐵匯集的高鐵台南站。

▲▼台南高鐵特區,台南三井OUTLET。（圖／記者姜國輝攝）

專案經理李宏鳴指出，「達麗世界仁」坐落高鐵特區住宅第一排，土地面積約4,100坪且四面鄰路，將是台南高鐵特區內最高的住宅大樓，成為嶄新的地王地標，產品規劃21-54坪2至4房，符合自住主流市場，滿足不同家庭人口數的需求；過馬路即可到三井OUTLET，距離高鐵台南站、台鐵沙崙站僅需步行約450米，台南市政府也計劃將捷運藍線延伸至此，聯外道路則有台86快速道路可銜接國道一號通往台南市區、或國道三號到南科

▲▼台南高鐵特區,沙崙國中幼兒園到12年級的全雙語學校。（圖／記者姜國輝攝）

▲沙崙國中轉型為K-12全雙語學校，滿足在地就學需求。

台南高鐵站未來將成為高鐵、台鐵及未來捷運三鐵匯聚的交通樞紐，可快速串連南北。隨著高素質家庭移入，政府也斥資8.47億將沙崙國中轉型為幼兒園到12年級的K-12全雙語學校，滿足在地就學需求。高鐵特區開發兌現，經濟效益蓄勢待發，可望複製竹北站成功模式，若想搭上增值列車，不妨搶在起漲點卡位。

達麗世界仁｜台南高鐵特區｜沙崙智慧科技城

交通x產業x商城x教育 一切世界級
賞屋專線：06-303-3328
線上預約：https://bit.ly/4b0Eza1
接待會館：台南市歸仁區 歸仁十三路一段Ｘ高發二路

關鍵字：軌道經濟台南高鐵台鐵捷運台南高鐵特區沙崙沙崙綠能科學城中研院工研院國研院陽明交大成大達麗達麗世界仁地王三井OUTLET科技房地產汪潔民

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