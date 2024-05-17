搶搭軌道經濟列車！台南高鐵地王地標「達麗世界仁」坐擁百貨、未來三鐵門戶

▲「達麗世界仁」坐落商業區住宅第一排，緊鄰三井OUTLET、未來三鐵匯集的高鐵站，將是台南高鐵特區嶄新的地王地標。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／台南報導

「買房跟著交通建設走」是不敗金律，像是台南高鐵特區，有高鐵串起全台一日生活圈，又有產業、商城等先行到位，加上台鐵沙崙站，以及未來的捷運等多項紅利，給予周邊房價強大支撐力，便被視為軌道經濟的明星特區。

▲台南高鐵特區被視為軌道經濟的明星特區。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

財經專家汪潔民表示，現在整個經濟重心已經可以看出，嘉義以南將成為未來台灣的科技與經濟重鎮，而高鐵，作為所有軌道交通中層次最高且人流最多的選擇，其所在地的發展優勢自然也更高。他進一步說明，沙崙是新政府未來綠能發展的重要據點，因此台南市政府在此投入近580億新台幣進行完整規劃，接下來將進行招商引資，是極具投資價值的潛力區。

▲財經專家汪潔民。

北南科、南沙崙，台南雙引擎已具體成型，目前高鐵特區的沙崙綠能科學城有3大國家級研究單位等93家公私機構進駐，加上商業、醫療等生活機能陸續轉強，人口紅利持續發酵。

▲▼高鐵特區的沙崙綠能科學城有3大國家級研究單位進駐。

汪潔民認為，沙崙綠能科學城引進的人才主要是高科技和高醫療素質的人才。待中研院、工研院和國研院正式到位，預期創造超過1,800個高階就業機會；另外，目標2025年開幕的台南三井OUTLET二期將新增約50家專櫃，還有2025年完工的陽明交通大學台南校區，以及預定2031年運作的成大醫院沙崙院區，可望有超過2.2萬就業人口到此入住。

▲「達麗世界仁」將是台南高鐵特區內最高住宅大樓。

人口移入帶來居住需求，新聚落、新生活圈未來發展可期，也為房市增添動能。台南高鐵特區成為推案熱區，近期又以坐擁一級精華地段、緊鄰百貨及未來三鐵門戶的「達麗世界仁」備受矚目。

▲▼「達麗世界仁」坐落高鐵特區住宅首排，緊鄰三井OUTLET、未來三鐵匯集的高鐵台南站。

專案經理李宏鳴指出，「達麗世界仁」坐落高鐵特區住宅第一排，土地面積約4,100坪且四面鄰路，將是台南高鐵特區內最高的住宅大樓，成為嶄新的地王地標，產品規劃21-54坪2至4房，符合自住主流市場，滿足不同家庭人口數的需求；過馬路即可到三井OUTLET，距離高鐵台南站、台鐵沙崙站僅需步行約450米，台南市政府也計劃將捷運藍線延伸至此，聯外道路則有台86快速道路可銜接國道一號通往台南市區、或國道三號到南科

▲沙崙國中轉型為K-12全雙語學校，滿足在地就學需求。

台南高鐵站未來將成為高鐵、台鐵及未來捷運三鐵匯聚的交通樞紐，可快速串連南北。隨著高素質家庭移入，政府也斥資8.47億將沙崙國中轉型為幼兒園到12年級的K-12全雙語學校，滿足在地就學需求。高鐵特區開發兌現，經濟效益蓄勢待發，可望複製竹北站成功模式，若想搭上增值列車，不妨搶在起漲點卡位。

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