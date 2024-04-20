陳炳辰／不怕買到貴、就怕買不到　「全民瘋房市」沒完沒了

▲3月新案市況熱，睽違16年再度出現熱絡的黃紅燈。（示意圖／ET資料照）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

3月新案市況熱，睽違16年再度出現熱絡的黃紅燈，雖然央行升息，但眼下房市無明顯利空，又有股市轉房市資金行情，地震還對於新屋發展更為正向，「全民瘋房市」情況似乎沒完沒了，可預見還有段時間可高唱「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話就是要買房嗎？」

《地產詹哥老實說》EP201／囤房稅2.0最衰族群「不是多屋族？」 開徵後當心「便宜有誤區」

代表新案市況的住展風向球，3月上演大驚奇，各項指標的綜合分數來到52.6分，對應燈號轉向代表熱絡的黃紅燈， 終止2022年12月以來連續15個月屬於房市平穩意義的綠燈，更是2008年4月之後，睽違16年又見黃紅燈。

再觀察風向球構成的需求面，也顯示戲劇化成長，追蹤指標建案平均成交組數3月跳升約5.4組，相比這一年來每週至多3組，增勢顯著。

其中新北市三重區、淡水區，與桃園市龜山區、新竹縣寶山鄉買氣都傳佳績，尤其是甫進場的新開案，新鮮度與期望度共同加持，又有訴求首購、比價效益，和區域名氣等，醞釀至開案之際，供需一拍即合，激盪出耀眼火花。

值得注意的是，議價幅度降至1成以內，眼下賣方市場難見讓利，不乏建案還堅守不二價，買方預期心理不乏自我設限價格，不怕買到貴，就怕買不到。

▲眼下賣方市場難見讓利，不乏建案還堅守不二價。（示意圖／記者項瀚攝）

如今又適逢股市效益，或在股市獲利了結，可提高購屋預算，終究是要買房，為何不現在就買，開價與成交價逐步窄化，追高之姿當然是熱度的表現。

這波由股市推升的充裕資金，或已讓央行嗅到非一般的氣氛而突然升息，但樓頂招樓下，阿母招阿爸，阿公招阿嬤，厝邊招隔壁的「全民瘋房市」情況似乎還沒完沒了。

一方面目前許多的潛銷案紛傳預定熱潮，後續開案又將激活交易量，另一方面329檔期的量體未完全於第一季發酵，包括台北市文山區，新北市三重區與土城區，桃園市中壢區與龜山區、蘆竹區，以及基隆市的暖暖區、七堵區，和新竹市區，各有知名建商如寶佳、國泰、潤隆，和在地品牌建商指標案，供給市場不弱，共伴買氣一同走強。

資金狂潮或有暫歇，市場會再次回歸理性與穩定，但眼下暫時沒有利空干擾，地震還對於新屋發展更為正向，預售、新成屋房市仍可一帆風順的度過上半年，可預見還有段時間可高唱「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話就是要買房嗎？」

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所