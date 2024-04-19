王永慶家族18億賣北士科地　華固買下曝推案規劃

▲營建股資優生華固（2548）再佈局北士科，砸18億元買下745坪土地。（北士科示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

營建股資優生華固（2548）再佈局北士科，砸18億元買下745坪土地，有趣的是，經查賣方為王永慶家族成員。該案預計規劃40~50多坪，明年Q2推案，將成為華固在區域的第五案，而未來在另一側新洲美段還有建案，但目前仍在整合擴大基地中。

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華固今（19日）發布重訊，以18億元購入北士科軟橋段745坪土地，換算單價241萬元，交易相對人是2位自然人與佳照投資股份有限公司，經查應與王永慶家族成員有關。

事實上，華固在北士科的開發案不少，文林北路住宅「華固文臨」、「華固上文林」銷售率已達8~9成，另外2棟商辦「創富中心」、「樂富中心」則全數完銷，4案皆位於軟橋段，合計總銷約達197億元。

另外，去年下半年華固則在北士科新洲美段簽下580坪合建。也就是說，本次購地已是華固在北士科的第六個開發案，顯見相當看好區域發展潛力。

▲華固在北士科有多個開發案。（圖／記者項瀚攝）

華固建設總經理洪嘉昇表示，新洲美段還在繼續整合，擴大基地，推案時間沒那麼快，而新購入的軟橋段土地，基地規模達750坪，將直接開發，預計明年Q2推出。

洪嘉昇說，該基地位置佳，座落萬坪福星公園第一排，可謂北士科最佳住宅用地，做20~30坪中小坪數有些可惜，預計規劃40~50幾坪，也可合併打通成90坪。價格方面，他說：「靠北士科靠文林北路側每坪均價已達120萬元，本案未來應將落在120~130萬元。」

土地開業表示，北士科軟橋段近年土地價格上漲許多，但由於身為台北市最後一塊重劃區，又具一線建商聚集效應，且土地供給已非常稀少，仍吸引建商最後上車，先前達欣工也以9.64億元購入近500坪住宅地，該處昔日曾是「國泰雍萃」接待中心。

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